Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές Νεότητας έψαλαν τα κάλαντα στην Υπουργό Εργασίας

Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από 25 εθελοντές Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού γέμισε το πρωί της Τρίτης (23/12), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, μέσα σε άκρως εορταστικό κλίμα, εθελοντές Νεότητας της Ερυθροσταυρικής Ομάδας των Αρσακείων Τοσιτσείων Εκάλης, συνοδευόμενοι από βιολί και αρμόνιο, έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, αποστέλλοντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας ενόψει των Χριστουγέννων.