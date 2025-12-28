Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στην Τούμπα - Βίντεο από το σημείο

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Επταλόφου, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

