Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στην Τούμπα - Βίντεο από το σημείο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Επταλόφου, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
*Με πληροφορίες από thestival.gr
