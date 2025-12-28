ΠΑΟΚ: «Φουλάρει» για στόπερ, Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς σε πρώτο πλάνο

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει ήδη ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, ενώ το ίδιο θα συμβεί με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» δεν χαλαρώνει μεταγραφικά και «τρέχει» για την επόμενη κίνηση. Η οποία θα αφορά στόπερ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θέλει αν είναι δυνατό να έχει τον κεντρικό αμυντικό διαθέσιμο για την πρώτη υποχρέωση του 2026. Με την επιστροφή της ομάδας στην αγωνιστική δράση.

Οι προτάσεις που υπάρχουν είναι πολλές, όμως έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις. Πρώτος στη λίστα είναι ο Ιβάν Ντρκούσιτς. Ο Σλοβένος είχε απασχολήσει και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά προτίμησε τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Στη λίστα υπάρχει και το όνομα του Ζβέτοζαρ Μάρκοβιτς. Ο Σέρβος είχε αγωνιστεί παλιότερα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ, ενώ πλέον είναι στη Βικτόρια Πλζεν.