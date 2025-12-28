Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να μιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε αυτό, επικαλούμενος το Tass.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να μιλήσουν ξανά γρήγορα τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο με την ουκρανική ομάδα απόψε», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, επικαλούμενος ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ουσακόφ διευκρίνισε ότι η κλήση είχε «φιλικό τόνο» και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την οποία έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.