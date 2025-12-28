Ο Νικ Κύργιος νικητής στη «Μάχη των φύλων» με την Αρίνα Σαμπαλένκα
Ο ομογενής από την Αυστραλία επικράτησε 2-0 της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο, στον αγώνα επίδειξης που διεξήχθη στο Ντουμπάι.
Η «Μάχη των φύλων» αναβίωσε μετά από μισό αιώνα περίπου και ο Νικ Κύργιος βγήκε νικητής. Στον αγώνα επίδειξης στο Ντουμπάι, ο ομογενής από την Αυστραλία επικράτησε 2-0 σετ της Αρίνα Σαμπαλένκα (6-3, 6-3).
Βασικό στοιχείο ήταν το θέαμα στον αγώνα, σε αυτό το ξεχωριστό φιλικό στην Coca-Cola Arena. Το σερβίς και η σταθερότητα έκαναν τη διαφορά απέναντι στο Νο.1 της κατάταξης των γυναικών.
Για να υπάρχει ισορροπία καθώς ο αγώνας ήταν ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, υπήρχαν ξεχωριστοί κανονισμοί. Η πλευρά της Σαμπαλένκα ήταν μικρότερη κατά 9%. Υπήρχε ένα σερβίς ανά πόντο.
