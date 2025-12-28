Καστοριά: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε Δημοτικό Σχολείο τις ημέρες των Χριστουγέννων

Στόχος διαρρηκτών έγινε Δημοτικό Σχολείο στην Καστοριά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου, δράστες διέρρηξαν το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού, εκμεταλλευόμενοι την ησυχία των εορταστικών ημερών και την απουσία κίνησης γύρω από το σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η είσοδος στο κτίριο φέρεται να έγινε από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν σημείο εισόδου της αίθουσας και από εκεί απέκτησαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου.

Σημαντική οικονομική ζημιά

Οι διαρρήκτες κινήθηκαν στοχευμένα, αναζητώντας τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε η κλοπή τεσσάρων φορητών υπολογιστών και ενός προβολέα.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό που αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης και δωρεών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κλιμάκιο της σήμανσης συνέλεξε στοιχεία και αποτυπώματα που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

