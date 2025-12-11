Απίστευτο σκηνικό στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας του σπιτιού τους

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι ένοικοι διαμερίσματος σε πολυκατοικία της Καστοριάς, όταν αντίκρισαν φίδι ύψους ενός μέτρου στη λεκάνη της τουαλέτας τους.

Το ερπετό φαινόταν να είχε βρει εκεί το καταφύγιό του, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία του όλο αυτό το διάστημα.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.

