Πιλότος είδε φίδι 15 μέτρων στα δάση του Κονγκό: «Μπορούσε να με καταπιεί με μία χαψιά»

Το 1980, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mysterious World» του Άρθουρ Κλαρκ, ο συνταγματάρχης της Βελγικής Αεροπορίας Ρεμί Βαν Λίρντε περιέγραψε μια εμπειρία που έμελλε να μείνει στην ιστορία και να δημιουργήσει έναν νέο μύθο στα αφρικανικά δάση.

Κατά τη διάρκεια πτήσης του το μακρινό 1959, πάνω από την επαρχία Κατάνγκα, στο τότε βελγικό Κονγκό, ισχυρίστηκε πως είδε ένα φίδι τεραστίων διαστάσεων, χρώματος πράσινο-καφέ, με σώμα που θύμιζε τεθωρακισμένο όχημα.

