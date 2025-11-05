Πιλότος είδε φίδι 15 μέτρων στα δάση του Κονγκό: «Μπορούσε να με καταπιεί με μία χαψιά»
Υπάρχει πιθανότητα φίδι μήκους 15 μέτρων να παραμονεύει στα δάση της Κεντρικής Αφρικής; Η ιστορία ενός Βέλγου πιλότου αναζωπυρώνει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θρύλους της κρυπτοζωολογίας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το 1980, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mysterious World» του Άρθουρ Κλαρκ, ο συνταγματάρχης της Βελγικής Αεροπορίας Ρεμί Βαν Λίρντε περιέγραψε μια εμπειρία που έμελλε να μείνει στην ιστορία και να δημιουργήσει έναν νέο μύθο στα αφρικανικά δάση.
Κατά τη διάρκεια πτήσης του το μακρινό 1959, πάνω από την επαρχία Κατάνγκα, στο τότε βελγικό Κονγκό, ισχυρίστηκε πως είδε ένα φίδι τεραστίων διαστάσεων, χρώματος πράσινο-καφέ, με σώμα που θύμιζε τεθωρακισμένο όχημα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»
11:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
09:18 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
10:14 ∙ LIFESTYLE
Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο
01:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ