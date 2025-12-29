Η Πρωτοχρονιά «εκτοξεύει» τις κρατήσεις στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκινά με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και συνολικά για τους χειμερινούς προορισμούς της χώρας. Καθώς η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά στο εορταστικό κλίμα, η ταξιδιωτική δραστηριότητα αυξάνεται δυναμικά, με πολλούς ταξιδιώτες να οργανώνουν από νωρίς τις γιορτινές τους εξορμήσεις.

Η περίοδος που εκτείνεται από τα τέλη Οκτωβρίου έως και τα μέσα – τέλη Φεβρουαρίου αποτελεί τον πυρήνα του χειμερινού τουρισμού, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Άλλοι επιλέγουν να ταξιδέψουν για να συναντήσουν οικογένεια και φίλους ή να επισκεφτούν τον τόπο καταγωγής τους, ενώ πολλοί στρέφονται σε ορεινούς και γιορτινά στολισμένους προορισμούς, αναζητώντας χειμερινή ατμόσφαιρα, χιονισμένα τοπία και αυθεντικές εμπειρίες.

Η «φουλ» σεζόν για τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινά ουσιαστικά από τα μέσα Νοεμβρίου και κορυφώνεται την περίοδο των Χριστουγέννων έως και τα τέλη Ιανουαρίου, με τα συνεχόμενα διήμερα και τριήμερα να ενισχύουν σταθερά τη ζήτηση σε όλη την ορεινή Ελλάδα.

Η Πρωτοχρονιά ανεβάζει ταχύτητα στη ζήτηση

Τη φετινή χρονιά, πολλοί ταξιδιώτες φαίνεται να προγραμμάτισαν νωρίτερα τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς, καθώς το διάστημα από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 2 Ιανουαρίου 2026 προσφέρεται για τετραήμερες ή και πενθήμερες αποδράσεις - με αρκετούς μάλιστα να επιλέγουν παράταση της παραμονής τους. Το ταξίδι στο βουνό για την αλλαγή του χρόνου καταγράφει εντυπωσιακή δυναμική, καθώς οι προ-κρατήσεις για ολόκληρα διαμερίσματα ή κατοικίες σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για τη φετινή εορταστική περίοδο.

Πληρότητες που αγγίζουν το 100% για την αλλαγή του χρόνου

Τα ποσοστά προ-κρατήσεων στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών είναι ήδη άνω του 80% στους 17 από τους 23 προορισμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κίνηση να ενταθεί και τα ποσοστά να αγγίξουν το 100%, ειδικά στις ορεινές περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων αφορούν αποκλειστικά ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, και όχι ξενοδοχειακές μονάδες ή πανσιόν, ενώ η συνολική δυναμικότητα σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς παραμένει περιορισμένη.

Αράχωβα και Μέτσοβο: δημοφιλείς επιλογές για την υποδοχή του 2026

Η Αράχωβα υποδέχεται την Πρωτοχρονιά με τον πιο ζωντανό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της χρονιάς, αποτελώντας μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές για την αλλαγή του χρόνου. Το χωριό αποκτά ακόμη πιο εορταστική ταυτότητα αυτές τις ημέρες, καθώς οι δρόμοι, τα καφέ και οι πλατείες γεμίζουν με επισκέπτες που αναζητούν χειμερινή ατμόσφαιρα, καλό φαγητό και ζωντανή διασκέδαση.

Οι βόλτες στα γραφικά σοκάκια, οι στάσεις στα μικρά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα και οι γαστρονομικές εμπειρίες με παραδοσιακές γεύσεις, όπως η φορμαέλα και τα χειροποίητα ζυμαρικά , αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, η περιοχή προσφέρεται για μικρές αποδράσεις και περιηγήσεις, είτε προς τον επιβλητικό βράχο της Ώρας και τον Άγιο Γεώργιο, είτε προς τους Δελφούς για μια πιο ήρεμη και πολιτιστική νότα πριν ή μετά τους εορτασμούς.

Με επιπλέον επιλογές για ski, διασκέδαση και πλήθος νυχτερινών προτάσεων, η Αράχωβα δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν το 2025 και να καλωσορίσουν το 2026 με έντονο ρυθμό, χειμερινή αδρεναλίνη και εορταστική διάθεση.

Μέτσοβο Eurokinissi

Στην Αράχωβα, οι προ-κρατήσεις για το διάστημα 28/12 -2/1 αγγίζουν ήδη 84%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 784€ για κατοικία σε απόσταση 150 μέτρων από το κέντρο, κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα, ενώ, υπάρχουν και chalet που φιλοξενούν 9-10 άτομα, με κόστος έως 4.000€.

Το Μέτσοβο ντύνεται στα γιορτινά και υποδέχεται την Πρωτοχρονιά με τον μοναδικό συνδυασμό παράδοσης και ορεινής αυθεντικότητας που το χαρακτηρίζει. Οι πέτρινοι δρόμοι, τα ξύλινα μπαλκόνια και τα παραδοσιακά αρχοντικά δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παλιά ηπειρώτικη καρτ ποστάλ, ενώ η χειμερινή αύρα δίνει στο χωριό μια ιδιαίτερη ζεστασιά.

Τις ημέρες γύρω από την αλλαγή του χρόνου, το Μέτσοβο σφύζει από ζωή, με τις πλατείες του να γεμίζουν με επισκέπτες που απολαμβάνουν τη φιλοξενία των τοπικών καφενείων, τα τσιπουράδικα και τις οικογενειακές ταβέρνες με παραδοσιακές μεζέδες. Τα μουσεία και τα αρχοντικά της περιοχής, όπως το Μουσείο Αβέρωφ, το Αρχοντικό Τοσίτσα και η Πινακοθήκη, προσφέρουν μια ήρεμη πολιτιστική ανάπαυλα πριν ή μετά τους εορτασμούς, ενώ όσοι αναζητούν πιο φυσιολατρικές εμπειρίες μπορούν να απολαύσουν χειμερινές εξορμήσεις προς τη λίμνη Αωού και τα γύρω βουνά.

Η Πρωτοχρονιά στο Μέτσοβο συνδυάζει την ηπειρώτικη παράδοση με τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έναν προορισμό που προσφέρει τόσο χαλάρωση όσο και μια έντονη αίσθηση «επιστροφής» σε έναν πιο αυθεντικό, ζεστό τρόπο να υποδεχθεί κανείς το νέο έτος.

Στο Μέτσοβο, όπου η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μικρή, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής από 1.135€, για κατοικία 150 μέτρων από το κέντρο.

Ιωάννινα: Ιδανικός προορισμός για την Πρωτοχρονιά

Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς για την Πρωτοχρονιά, με τη λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της να δημιουργούν μοναδικό χειμερινό σκηνικό. Το Κάστρο, τα παραδοσιακά σοκάκια της παλιάς πόλης και οι φωτισμένες παραλίμνιες βόλτες προσφέρουν ιδανικές επιλογές για γιορτινή περιήγηση. Τις ημέρες γύρω από την αλλαγή του χρόνου, η πόλη γεμίζει με εκδηλώσεις, μουσικές και εορταστική διάθεση, κάνοντάς την μια από τις πιο ζεστές επιλογές για υποδοχή του νέου έτους.

Η πόλη των Ιωαννίνων παραμένει παραδοσιακός χειμερινός προορισμός για Αιτωλοακαρνάνες και Θεσσαλονικείς, με υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Οι προ-κρατήσεις για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς αγγίζουν το 85%, ενώ η δυναμικότητα καταγράφει 533 (594 το 2024, 501 το 2023) εγγεγραμμένα αυτοτελή ακίνητα. Το κόστος τετραήμερης μίσθωσης κυμαίνεται από 526€.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ. Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Καλάβρυτα και Αρκαδία: παραδοσιακή Πρωτοχρονιά στα βουνά

Τα Καλάβρυτα αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για Πρωτοχρονιά, συνδυάζοντας έντονη ορεινή ατμόσφαιρα και παραδοσιακό χαρακτήρα. Το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού προσελκύει λάτρεις των χειμερινών δραστηριοτήτων, ενώ το Μέγα Σπήλαιο, η Μονή Αγίας Λαύρας και η διαδρομή του Οδοντωτού προσφέρουν ιδανικές εξορμήσεις για τις γιορτινές ημέρες. Οι πλατείες και τα στενά του χωριού φωτίζονται και ζωντανεύουν με κόσμο, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την υποδοχή του νέου χρόνου.

Στα Καλάβρυτα, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 90%, με ζητούμενες τιμές από 941€ για κατοικία με 2 Υ/Δ κατάλληλη για 6-8 άτομα.

Αρκαδία: Γιορτινή απόδραση με φόντο πέτρινα χωριά και χειμωνιάτικη θαλπωρή

Οι ορεινοί προορισμοί της Αρκαδίας αποτελούν ιδανική επιλογή για Πρωτοχρονιά, καθώς συνδυάζουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αυθεντική ατμόσφαιρα και χειμερινά τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ. Η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια αποκτούν τις τελευταίες ημέρες του χρόνου μια ιδιαίτερη ζεστασιά, με τα πέτρινα αρχοντικά τους να φωτίζονται, τις πλατείες να γεμίζουν με επισκέπτες και τις τοπικές επιχειρήσεις να υποδέχονται ταξιδιώτες που αναζητούν έναν πιο γνήσιο τρόπο να γιορτάσουν την αλλαγή του έτους. Οι παραδοσιακές γιορτές, τα τοπικά έθιμα και οι χειμερινές βόλτες στα δάση της περιοχής δημιουργούν μια εμπειρία που συνδυάζει ηρεμία, φύση και διακριτική πολυτέλεια.

Παράλληλα, μικρότεροι αλλά ιδιαίτερα γοητευτικοί προορισμοί - όπως το Λεβίδι, η Ζάτουνα, η Καρύταινα και η Βλαχέρνα , αναδεικνύονται σε πραγματικά «κρυμμένα στολίδια» της Πρωτοχρονιάς. Με την πέτρινη αρχιτεκτονική τους, τις γραφικές πλατείες και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, προσθέτουν μια αυθεντική και πιο ήρεμη νότα στις γιορτινές εξορμήσεις. Είναι προορισμοί που προσφέρουν περισσότερο την εμπειρία του «επιστρέφω στην παράδοση», μια ευκαιρία για τους επισκέπτες να απολαύσουν τις ημέρες της αλλαγής του χρόνου σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορικότητα και γνήσια τοπική κουλτούρα.

Το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 447€ έως 920€, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν αρχοντικά 75-120 τ.μ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ. Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Πρωτοχρονιά σε αγαπημένους ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς

Το Καρπενήσι παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές για Πρωτοχρονιά, χάρη στη χειμερινή ομορφιά του Βελουχίου και τη ζεστή, παραδοσιακή ατμόσφαιρα των χωριών της περιοχής. Οι χιονισμένες πλαγιές, οι φωτισμένες πλατείες και οι γιορτινές διαδρομές δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν χαλάρωση, φύση και χειμερινές δραστηριότητες τις ημέρες της αλλαγής του χρόνου.Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 92%, με το κόστος να ξεκινά από 419€ για κατοικία με 2 Υ/Δ, κατάλληλη για μεγάλες παρέες ή πολυμελείς οικογένειες.

Στην Καλαμπάκα και τα Μετέωρα, η Πρωτοχρονιά αποκτά μια μοναδική, σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Τα φωτισμένα μοναστήρια δημιουργούν ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο, ενώ η πόλη γεμίζει με κόσμο, μουσικές και γιορτινές δράσεις. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει πνευματικότητα και ζωντανό εορταστικό κλίμα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Οι προ-κρατήσεις έχουν φτάσει το 82%, με κόστος διαμονής από 565€, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή δημοφιλία του προορισμού.

Η Καλαμάτα προσφέρει μια πιο εναλλακτική αλλά ιδιαίτερα γοητευτική πρόταση για Πρωτοχρονιά. Το φωτισμένο ιστορικό κέντρο, τα γιορτινά φαναράκια και η παραλιακή που παραμένει ζωντανή ακόμη και τον χειμώνα δημιουργούν μια ζεστή, χαρούμενη ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν ήπιο κλίμα με εορταστικές βόλτες. Οι προ-κρατήσεις βρίσκονται στο 56%, με τιμές που ξεκινούν από 247€, καθιστώντας την πόλη προσιτή και ελκυστική για όσους επιθυμούν μια πιο αστική αλλά ζεστή πρωτοχρονιάτικη εμπειρία.

Το Ναύπλιο αποτελεί μια από τις πιο ρομαντικές επιλογές για την Πρωτοχρονιά, με το Παλαμήδι, το Μπούρτζι και τα φωτισμένα σοκάκια της Παλιάς Πόλης να δημιουργούν ένα μοναδικό γιορτινό σκηνικό. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, κομψή και ιδανική για όσους θέλουν να υποδεχτούν το νέο έτος σε έναν ιστορικό αλλά και απόλυτα εορταστικό προορισμό.

Οι προ-κρατήσεις ανέρχονται στο 56%, με κόστος τετραημέρου από 380€, κάνοντας το Ναύπλιο μια σταθερή αξία για ζευγάρια αλλά και οικογένειες.

Τα Τρίκαλα μετατρέπονται σε πραγματική χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα χάρη στον «Μύλο των Ξωτικών», το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της χώρας. Η πόλη υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε μια χαρούμενη, γιορτινή ατμόσφαιρα που κορυφώνεται στην Πρωτοχρονιά. Οι προ-κρατήσεις φτάνουν το 80%, με το κόστος για τέσσερις διανυκτερεύσεις να ξεκινά από 635€, καθιστώντας τα Τρίκαλα έναν από τους πιο οικογενειακούς προορισμούς της εποχής.

Η Έδεσσα, η Φλώρινα, η Βέροια και τα Γρεβενά προσφέρουν πιο αυθεντικές και παραδοσιακές πρωτοχρονιάτικες εμπειρίες. Η Έδεσσα, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες της, αγγίζει προ-κρατήσεις 97%. Η Φλώρινα, με την ξεχωριστή χειμερινή της αισθητική και τα παραδοσιακά έθιμα, επίσης φτάνει το 89%.Ενώ τα Γρεβενά, με το μοναδικό φυσικό τοπίο και τα βουνά που τα περιβάλλουν, καταγράφουν προ-κρατήσεις 100% .Οι προορισμοί αυτοί αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους αναζητούν μια πιο ήρεμη, παραδοσιακή και “ζεστή” Πρωτοχρονιά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) MotionTeam

Καστοριά: Ατμοσφαιρική υποδοχή του νέου χρόνου

Η Καστοριά αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς για Πρωτοχρονιά, με τη λίμνη να δημιουργεί ένα μαγευτικό χειμερινό σκηνικό. Οι βόλτες στον παραλίμνιο δρόμο, το ιστορικό Ντολτσό και το φωτισμένο κέντρο προσφέρουν μια ζεστή και ατμοσφαιρική εμπειρία. Τις γιορτινές ημέρες, η πόλη συμπληρώνει το σκηνικό με θεματικές δράσεις και εκδηλώσεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για να υποδεχτεί κανείς το νέο έτος.Η Καστοριά εμφανίζει προ-κρατήσεις 88%, με τιμές από 596€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Πρωτοχρονιά 2026: Αναμένονται πληρότητες 100% και αυξημένες τιμές

Καθώς πλησιάζουμε στην πρώτη εβδομάδα των γιορτών, οι προ-κρατήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 100%, ενώ οι τιμές θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, όχι μόνο λόγω της Πρωτοχρονιάς, αλλά και επειδή θα έχουν απομείνει διαθέσιμα κυρίως ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας (άνω των 100-120 τ.μ.), με κόστος συχνά άνω των 350€ ανά διανυκτέρευση σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ € ΠΡΟ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ AIRBNB 29/12 - 2/1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Από 247€ 56% ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Από 941€ 90% ΑΡΑΧΩΒΑ Από 784€ 84% ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Από 659€ 84% ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Από 419€ 92% ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ Από 870€ 80% ΒΥΤΙΝΑ Από 920€ 85% ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ Από 870€ 75% ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - 100% ΖΑΤΟΥΝΑ - 100% ΛΑΓΚΑΔΙΑ Από 447€ 68% ΒΛΑΧΕΡΝΑ Από 482€ 90% ΛΕΒΙΔΙ Από 588€ 50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ Από 858€ 90% ΕΔΕΣΣΑ Από 550€ 97% ΚΑΣΤΟΡΙΑ Από 596€ 88% ΙΩΑΝΝΙΝΑ Από 526€ 85% ΤΡΙΚΑΛΑ Από 635€ 80% ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Από 565€ 82% ΝΑΥΠΛΙΟ Από 380€ 56% ΜΕΤΣΟΒΟ Από 1.135 96% ΦΛΩΡΙΝΑ Από 754€ 89% ΓΡΕΒΕΝΑ - 100%

Πηγή/Επεξεργασία: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates , Ζητούμενο Κόστος διαμονής για 2 ενήλικες & 2 παιδία, μπορεί να φιλοξενήσει και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ολόκληρο διαμέρισμα ή/και κατοικία.