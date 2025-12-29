Ραγδαία αύξηση γρίπης και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία τα Χριστούγεννα – Τα συμπτώματα

Παρατηρείται έντονη αύξηση στις επισκέψεις παιδιών με γρίπη, τον ιό RSV και άλλες ιογενείς λοιμώξεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων της χώρας, μέσα στην εορταστική περίοδο, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, από χθες έως σήμερα το πρωί βρισκόταν σε εφημερία το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου εξετάστηκαν συνολικά 500 παιδιά. Από αυτά, τα 120 εμφάνιζαν συμπτώματα γρίπης, λοίμωξης από RSV ή άλλων εποχικών ιώσεων του αναπνευστικού.

Όπως αναφέρει, περίπου το 10% έως 15% των παιδιών που προσέρχονται με τέτοιες ιώσεις χρειάζεται τελικά εισαγωγή για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή, στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 με λοίμωξη από τον ιό RSV.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αναμονή στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών φτάνει τις 3 έως 4 ώρες, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκαλύπτει τα σοβαρά κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως τονίζει, τα Κέντρα Υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ιδιώτες γιατροί παραπέμπουν παιδιά στα νοσοκομεία ακόμη και για ήπια περιστατικά, μετά από τηλεφωνική εκτίμηση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος καλεί τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι η έξαρση των ιώσεων δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Τέλος, συστήνει την πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, τη χρήση μάσκας όπου κρίνεται αναγκαίο, τον εμβολιασμό σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και την αποφυγή συνωστισμού, κυρίως σε κλειστούς χώρους.

Τα συμπτώματα

Τα κυρίαρχα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ξηρό βήχα, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πεπτικές διαταραχές.

Ειδικοί επισημαίνουν ως μέτρα προφύλαξης, τον αντιγριπικό εμβολιασμό ειδικά σε ηλικιωμένους, εγκύους, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις.



Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και προετοιμασία των συστημάτων υγείας.

