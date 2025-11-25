Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό στο Παίδων
To παιδί έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα
Διασωληνωμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων το 12χρονο παιδί που υπέστη σοβαρά εγκαύματα ενώ προσπαθούσε να ανάψει το τζάκι χρησιμοποιώντας οινόπνευμα.
Το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν στο σπίτι με την αδερφή της στην Καρδίτσα.
