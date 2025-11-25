Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό στο Παίδων

Διασωληνωμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων το 12χρονο παιδί που υπέστη σοβαρά εγκαύματα ενώ προσπαθούσε να ανάψει το τζάκι χρησιμοποιώντας οινόπνευμα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν στο σπίτι με την αδερφή της στην Καρδίτσα.

