Καρδίτσα: Στην εντατική 12χρονο αγόρι με εγκαύματα από οινόπνευμα

Ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σήμερα, 25/11/2025, στις 3:30 μ.μ., στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο.

Το παιδί διασωληνώθηκε και θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό συνοδεία γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα εγκαύματα προκλήθηκαν όταν το αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι, με αποτέλεσμα ανάφλεξη.