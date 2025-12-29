Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος απολογείται στον ανακριτή, έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Newsbomb

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα δικαστήρια της Τρίπολης έφτασε το πρωί της Δευτέρας (29/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος, ύστερα από τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο μουσικός δεν έκανε κάποια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την άφιξη στα δικαστήρια.

Ο βιρτουόζος του κλαρίνου συνελήφθη τα Χριστούγεννα και την επομένη (26/12), μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικαστήριο από το οποίο έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα.

«Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητά την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει, φοβάται να αφήσει να τον αφήσει μόνο του με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται στην καταγγελία που παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστηρίζει ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αγνοούσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και η μίσθωση είχε περάσει στο όνομά της. Παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι και σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται στην καταγγελία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κάνει λόγο επίσης για αλλαγή συμπεριφοράς του μουσικού μετά από τραυματισμό του, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.

Το χρονικό της σύλληψης του Άρη Μουγκοπέτρου

Ο γνωστός μουσικός, ανήμερα των Χριστουγέννων, επέστρεψε στην οικογενειακή στέγη για να δει τα παιδιά του και δεν τα βρήκε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να κάνει καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου, αφού δεν έβρισκε ούτε την εν διαστάσει γυναίκα του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ενημερώθηκε ότι υπάρχει μήνυση εναντίον του από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η γυναίκα φαίνεται να υποστήριζε το αντίθετο, ότι πήγε στο σπίτι ο γνωστός μουσικός και άρχισε να τη βρίζει μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Πρόσωπο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου αναφέρει πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του.

Η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου, στις πρώτες της δηλώσεις, ανέφερε πως «ένιωσα από την επίσκεψη στο σπίτι απειλή και φόβο για εμένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου, είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά.

Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χτες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».

Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως «από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα- Συναγερμός από την επιχείρηση «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

12:29LIFESTYLE

«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου που «μετράει» 1.700 χρόνια - Το μπέρδεμα με τον «Άγιο Βασίλη»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Πλεύρη κατά των… «αριστεροκρατούμενων» Διεθνών Δικαστηρίων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

07:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ