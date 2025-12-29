Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή

Στα δικαστήρια της Τρίπολης έφτασε το πρωί της Δευτέρας (29/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος, ύστερα από τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο μουσικός δεν έκανε κάποια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την άφιξη στα δικαστήρια.

Ο βιρτουόζος του κλαρίνου συνελήφθη τα Χριστούγεννα και την επομένη (26/12), μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικαστήριο από το οποίο έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα.

«Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητά την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει, φοβάται να αφήσει να τον αφήσει μόνο του με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται στην καταγγελία που παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστηρίζει ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αγνοούσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και η μίσθωση είχε περάσει στο όνομά της. Παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι και σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται στην καταγγελία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κάνει λόγο επίσης για αλλαγή συμπεριφοράς του μουσικού μετά από τραυματισμό του, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.

Το χρονικό της σύλληψης του Άρη Μουγκοπέτρου

Ο γνωστός μουσικός, ανήμερα των Χριστουγέννων, επέστρεψε στην οικογενειακή στέγη για να δει τα παιδιά του και δεν τα βρήκε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να κάνει καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου, αφού δεν έβρισκε ούτε την εν διαστάσει γυναίκα του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ενημερώθηκε ότι υπάρχει μήνυση εναντίον του από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η γυναίκα φαίνεται να υποστήριζε το αντίθετο, ότι πήγε στο σπίτι ο γνωστός μουσικός και άρχισε να τη βρίζει μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Πρόσωπο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου αναφέρει πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του.

Η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου, στις πρώτες της δηλώσεις, ανέφερε πως «ένιωσα από την επίσκεψη στο σπίτι απειλή και φόβο για εμένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου, είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά.

Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χτες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».

Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως «από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Διαβάστε επίσης