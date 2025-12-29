Άρης Μουγκοπέτρος: Σήμερα στο αυτόφωρο - Βαριές κατηγορίες από την εν διαστάσει σύζυγό του

Από το Αυτόφωρο δικάζεται σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ανήμερα των Χριστουγέννων συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να περάσει το μεσημέρι κατώφλι των δικαστηρίων Τρίπολης, για να απολογηθεί.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος όπως αποκάλυψε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του από τις 15 Δεκεμβρίου, πήγε για να δει τα δίδυμα παιδιά του και να τα πάρει για βόλτα.

Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του αρνήθηκε, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υποβάλλει καταγγελία, αλλά προς έκπληξή του εκεί ενημερώθηκε πως έχει γίνει μήνυση σε βάρος του, και τέθηκε υπό κράτηση, αν και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Η πλευρά της εν διαστάσει συζύγου του, έδωσε τη δική της εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστήριξε πως ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο σπίτι μαζί με τον αδερφό του, όπου και παρέμειναν αρκετή ώρα, ενώ φέρεται να της είπε, ότι θα «πηγαίνει στο σπίτι όποτε θέλει». Όπως προκύπτει από τη μήνυση φέρεται επίσης να της είπε ότι θα «πηγαίνει ακόμα και με δημοσιογράφους στις επιχειρήσεις της επειδή έτσι το θέλει».

Ακολούθησε όπως υποστηρίζει η εν διαστάσει σύζυγος έντονη λογομαχία και φέρεται να της είπε «θα δεις τι έχει να γίνει από δω και πέρα», φράση που η ίδια θεώρησε ως απειλή.

Όπως περιγράφει η ίδια, μετά το ατύχημά του με την κροτίδα άλλαξε η συμπεριφορά του με εκρήξεις θυμού και κατανάλωση αλκοόλ εν ήταν σε φαρμακευτική αγωγή, ενώ εκφράζει φόβους για τα παιδιά τους.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου, Δημοσθένης Πέππας, υποστήριξε απαντώντας στις καταγγελίες της εν διαστάσει συζύγου πως μετά τη σημερινή ημέρα θα φανούν όλα. Μάλιστα όπως είπε δεν σκοπεύει η πλευρά του πελάτη του να στραφεί νομικά κατά της άλλης πλευράς.