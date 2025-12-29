Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα
Μία απρόοπτη εξέλιξη στην πίστα...και η αντίδραση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ατύχημα είχε ο Σάκης Ρουβάς στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου, όταν μία στιγμή χορογραφίας των δύο τραγουδιστών είχε απρόοπτη κατάληξη.
Σηκώνοντας αγκαλιά την συνάδερφό του, στην κοινή εμφάνισή τους, ο Σάκης Ρουβάς έσκισε το παντελόνι του... και η σκηνή καταγράφηκε από τους θαμώνες
Το ατύχημα επί πίστας!
Δεν φάνηκε ωστόσο να πτοούνται αντιμετωπίζοντας με χιούμορ το απρόοπτο με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου να σχολιάζει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει...»
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένα σύγχρονο Volvo P1800 θα μπορούσε να είναι έτσι
08:16 ∙ LIFESTYLE
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
08:06 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ