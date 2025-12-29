Θαλάσσια πάρκα: Εγκρίθηκαν και δημοσιεύονται οι μελέτες για Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο

Η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υποβολή στο ΣτΕ των αντίστοιχων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων

Newsbomb

Θαλάσσια πάρκα: Εγκρίθηκαν και δημοσιεύονται οι μελέτες για Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τρέχουν» οι διαδικασίες για τα θαλάσσια πάρκα παρά τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Άλλωστε όπως έχουν αναφέρει πολλές φορές κυβερνητικοί παράγοντες, τα θαλάσσια πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνάμα αποτελούν άσκηση κυριαρχίας.

Εγκρίθηκαν σήμερα οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ιονίου και του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, κατόπιν ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης των μελετών.

Η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υποβολή στο ΣτΕ των αντίστοιχων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας μας, υπερβαίνοντας νωρίτερα την αρχική ευρωπαϊκή δέσμευση της χώρας μας για προστασία τουλάχιστον του 30% των χωρικών μας υδάτων έως το 2030.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές των δύο νέων Πάρκων απαγορεύεται ρητά η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα.

Τρία νέα παραρτήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία νέα παραρτήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πάρκων, ενώ για την ουσιαστικότερη εποπτεία προχωρά γρήγορα η ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ με τρία σκάφη ανοιχτής θαλάσσης (λιμενικού τύπου) και εννέα φουσκωτά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, σε αγαστή συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει και την προμήθεια -μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- ειδικού εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, ιπτάμενα και υποθαλάσσια drones, radar, κλπ.).

Επιπλέον, έχουν ήδη εξασφαλισθεί 33 νέες θέσεις προσωπικού για τη διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων που θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ τους επόμενους μήνες.

Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα είναι δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών. Η δημιουργία τους προσφέρει σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα μεμονωμένες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, κυρίως λόγω της ολιστικής οικολογικής, διοικητικής και κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης. Σκοπός τους είναι η διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας, η προστασία και η αποκατάσταση των οικοτόπων και η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Τι δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά:

«Με την έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ιονίου και του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της Πατρίδας μας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στην Ευρώπη όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο πάντοτε, των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 9ο Our Ocean Conference

Η θεσμοθέτηση των δύο νέων Πάρκων θα μας βρει επιχειρησιακά έτοιμους. Η απαγόρευση συγκεκριμένων πρακτικών αλιείας και η ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ με άρτια εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό και μέσα επιτήρησης διασφαλίζουν ότι η προστασία των περιοχών αυτών δεν θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα εφαρμοστεί στην πράξη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Κλείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Φιλώτα - Στο πλευρό των αγροτών, οδηγοί ΤΑΧΙ και πολίτες

14:37LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες, μπήκα στον έκτο μήνα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ έδωσαν εγυυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια, ζητήσαμε για 50» - Μόσχα: «Είμαστε στην τελική ευθεία για τερματισμό του πολέμου»

14:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο γιατρός στον καρπό μου: Πότε το smartwatch σώζει ζωές και πότε γίνεται επικίνδυνη παγίδα;

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 4 γάμοι, οι μεγάλοι έρωτες και οι απιστίες - «Τους άφηνα πάντα πριν προλάβουν να με αφήσουν»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στο αγροτικό μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας: Τι απαντούν οι αγρότες για την ταλαιπωρία των οδηγών

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα: Εγκρίθηκαν και δημοσιεύονται οι μελέτες για Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη σήραγγα στον κόσμο μήκους 22 χιλιομέτρων

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο Άγιος Βασίλης αναρριχήθηκε στην οροφή του Νοσοκομείου Βόλου

13:40ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Σημαντική εξέλιξη – «Πράσινο φως» για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», ξεκλείδωσε κονδύλι €90 εκατ.

13:34LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν διατηρώ σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη»

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες - Δείτε πού το θερμόμετρο κατέγραψε -8,1 βαθμούς Κελσίου

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

13:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Πρωτοχρονιά «εκτοξεύει» τις κρατήσεις στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

13:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

500 παιδιά σε μια ημέρα στα επείγοντα του «Αγλαΐα Κυριακού»: Ραγδαία αύξηση για γρίπη και ιώσεις τα Χριστούγεννα – Τα συμπτώματα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ