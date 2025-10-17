Κικίλιας: Έρχονται μη επανδρωμένα σκάφη για ΑΟΖ και θαλάσσια πάρκα

Την αποφασιστικότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας για την τεχνολογική και επιχειρησιακή θωράκιση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) εξέφρασε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, κατά την παραλαβή 51 νέων οχημάτων.

Σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε «Μετά την παραλαβή 51 νέων οχημάτων για το Λιμενικό Σώμα, τους επόμενους μήνες θα προμηθευτούμε: Μη επανδρωμένα σκάφη – εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια– για την αστυνόμευση και προστασία κρίσιμων υποδομών εντός της ΑΟΖ (πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων, πλωτές κατασκευές, κ.ά.) και των θαλάσσιων πάρκων από παράνομες επεμβάσεις».

Προμήθεια 51 οχημάτων - Παραδόθηκαν 8 μήνες νωρίτερα

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράδοση 51 οχημάτων αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ (1.996.587), τα οποία θα ενισχύσουν άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Η προμήθεια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πράξης για 215 χερσαία μέσα, συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ 2021–2027).

Αξιοσημείωτο είναι πως αν και η σύμβαση είχε προθεσμία 14 μηνών, τα οχήματα παραδόθηκαν οκτώ μήνες νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση. Τα νέα μέσα θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια για την ενίσχυση της ασφάλειας, της αστυνόμευσης και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Συνεχής αναβάθμιση και θωράκιση

Ο υπουργός υπογράμμισε την υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίζει τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία «αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι εκεί, σε κάθε ακριτικό νησί», με σύγχρονα εργαλεία και υποδομές.

Στόχοι:

Μη επανδρωμένα σκάφη: Προμήθεια νέας τεχνολογίας για ΑΟΖ και θαλάσσια πάρκα.

Αναβάθμιση: Εκσυγχρονισμός του θαλάμου επιχειρήσεων.

Εγγύηση: Η σύμβαση των οχημάτων περιλαμβάνει 6 χρόνια εγγύηση ή 160.000 χιλιόμετρα και κάλυψη συντήρησης.

«Με σχέδιο, ταχύτητα και διαφάνεια, χτίζουμε ένα Λιμενικό Σώμα σύγχρονο, ικανό και παντού παρόν – στην υπηρεσία της ασφάλειας, της νησιωτικότητας και της εθνικής κυριαρχίας» κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

