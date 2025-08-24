Έρχεται το «ΑΙΓΙΣ 2» για την προστασία του Αιγαίου - Νέα σκάφη για το Λιμενικό Σώμα

Τι ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Έρχεται το «ΑΙΓΙΣ 2» για την προστασία του Αιγαίου - Νέα σκάφη για το Λιμενικό Σώμα
«Φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του "ΑΙΓΙΣ 2", που αποτελεί την προέκταση του "ΑΙΓΙΣ" της Πολιτικής Προστασίας και αφορά στον εκσυγχρονισμό και στη δυναμική ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών για το Λιμενικό Σώμα, για την Ακτοφυλακή, αλλά και για το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Realnews».

Όπως τόνισε, με το "ΑΙΓΙΣ 2", το Υπουργείο «προχωρά στην προμήθεια νέων σκαφών όλων των τύπων, στην ενίσχυση με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, στην επέκταση και στην αναβάθμιση του εθνικού συστήματος VTMIS, ώστε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα από τα 10 πλέον VTS (Κέντρα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας) σε όλη την επικράτεια. Και φυσικά, παράλληλα με την ψηφιοποίηση, στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου war room».

Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία νέου Κέντρου Επιχειρήσεων, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «οι δυνατότητες που μας δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών βρίσκουν εφαρμογή και στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, όπως και στην αποτύπωση - σε real time - της ακτοπλοϊκής ναυτιλίας. Προφανώς, λοιπόν, απαιτείται ένα νέο ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων (war room), το οποίο θα χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές καταγραφής δεδομένων, δηλαδή από τα drones τα οποία θα προμηθευτούμε, από κάμερες, από σένσορες, από δορυφορικές λήψεις, από ανοικτές και κλειστές πηγές. Όλα αυτά θα συνθέτουν την πληροφορία γρήγορα, αξιόπιστα και με ακρίβεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος να εκτιμούν έγκαιρα και σωστά κάθε περιστατικό, ώστε να λαμβάνουν ανάλογες κρίσιμες αποφάσεις».

«Το Κέντρο αυτό θα είναι ο "εγκέφαλος" της επιχειρησιακής δράσης, που θα οδηγήσει το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο σε μια νέα εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την προμήθεια drones και νέων σκαφών, επισήμανε ότι «πέρα από τα νέα σκάφη, η προμήθεια των drones είναι σημαντική. Αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας. Πέρυσι, τα εντάξαμε στην Πολιτική Προστασία για την έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς και την καθοδήγηση των πυροσβεστικών μέσων, με εξαιρετικά αποτελέσματα». Και πρόσθεσε: «Τώρα, η αξιοποίησή τους για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας και την άμεση ενημέρωση για κάθε πιθανό περιστατικό, πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος και ενισχύει ουσιαστικά το έργο των ανδρών και των γυναικών του Σώματος».

Για τα δύο νέα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης, ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Τα νέα πλοία, άνω των 80 μέτρων, θα είναι μεγαλύτερου εκτοπίσματος από αυτά που ήδη διαθέτει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Θα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες αφού θα μπορούν να επιχειρούν σε πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες - μια πολύ σημαντική παράμετρος, ειδικά για τα νερά του Αιγαίου - θα διαθέτουν εκτός των άλλων, ελικοδρόμιο, εξελιγμένους αισθητήρες επιτήρησης και θα μπορούν να επιχειρούν πολύ περισσότερες ημέρες και νύχτες συνεχόμενα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις ακτές».

Απαντώντας για την προοπτική ναυπήγησής τους στην Ελλάδα, επισήμανε: «Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό και το know - how, για να συμμετάσχουν δυναμικά στον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια των νέων πλοίων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Τέλος, σε σχέση με το πρόγραμμα ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, υπογράμμισε ότι «Επιδιώκουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε το επενδυτικό κεφάλαιο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, δίνοντας κίνητρα στους ακτοπλόους μας για την ανανέωση του στόλου. Η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη, ωστόσο αποτελεί αναγκαίο βήμα για να εξασφαλίσουμε έναν στόλο ασφαλή, τεχνολογικά προηγμένο και φιλικό προς το περιβάλλον, με χρήση καθαρότερων καυσίμων και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα νησιά μας αποτελούν πλεονέκτημα για την Ελλάδα και η θωράκιση της ακτοπλοϊκής ναυτιλίας τους είναι ζήτημα εθνικής σημασίας».

