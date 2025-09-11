Κικίλιας: «Η Ελλάδα και η Αμερική θα ενισχύσουν τη συνεργασία στη ναυπηγική και τις επενδύσεις»

Η Ελευσίνα γίνεται το επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον ναυπηγικό τομέα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνόδευσε τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Doug Burgum, κατά την επίσκεψή του στα Ναυπηγεία ONEX, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των εγκαταστάσεων για την ελληνική οικονομία και τις διμερείς σχέσεις. Παρόντες ήταν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, καθώς και εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της συνάντησης.

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Κικίλιας και Burgum είχαν συνάντηση εργασίας για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ στον τομέα της ναυπηγικής, της ασφάλειας και των επενδύσεων, με έμφαση στη σημασία των ναυπηγείων Ελευσίνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα εδώ, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας της ONEX, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Doug Burgum και να συζητήσουμε για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα με την ποντοπόρο ναυτιλία και τα ναυπηγεία μας, σε συνεργασία με την Αμερική, στην κοινή προσπάθεια να αναπτυχθεί ο κλάδος, να ενδυναμωθεί και να τονιστούν οι επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχει απτά αποτελέσματα».

