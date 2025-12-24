Λευτέρης Καρχιμάκης: Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Περιστερίου

«Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν πως η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη»

«Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν πως η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Eurokinissi
Έναν διαφορετικό τρόπο από τους συνηθισμένους επέλεξε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος προγράμματος του κόμματος, προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα για τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων.

Ο κ. Καρχιμάκης επέλεξε να επισκεφτεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Περιστερίου, υπενθυμίζοντας στο μήνυμά του την «δύσκολη» αλήθεια ότι «για πολλές γυναίκες και παιδιά, αυτές οι μέρες δεν είναι γιορτινές, δεν είναι όλες οι οικογένειες και όλα τα σπίτια καταφύγιο».

«Τα Χριστούγεννα, είναι η γιορτή που κάθε σπίτι είναι ένα καταφύγιο ασφάλειας, αγάπης ζεστασιάς. Δυστυχώς, για πολλές γυναίκες και παιδιά, αυτές οι μέρες δεν είναι γιορτινές, δεν είναι όλες οι οικογένειες και όλα τα σπίτια καταφύγιο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καρχιμάκης.

Αναφερόμενος στο Κέντρο, ο Λευτέρης Καρχιμάκης επισημαίνει ότι «εδώ οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι αφήνουν τα δικά τους σπίτια, τις δικές τους οικογένειες και προσφέρουν απλόχερα σε εκατοντάδες γυναίκες την αγάπη και την ασφάλεια που στερήθηκαν».

«Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν πως η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη. Και σήμερα, τιμούμε εκείνες που κάθε μέρα –και ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες– κάνουν την ασφάλεια, τη φροντίδα και την ελπίδα πραγματικότητα.
Χρόνια πολλά με αγάπη, ασφάλεια και ελπίδα σε όλες και όλους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

