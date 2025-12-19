Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Διαμαρτύρεται για τους αγρότες αλλά δεν ψηφίζει βασικά προαπαιτούμενα

«Πυρά» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο που μεταφέρει στην ΑΑΔΕ τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

Πριν από λίγη ώρα, υπερψηφίστηκε στη Βουλή η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με την υπερψήφιση αυτή σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός.

Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση.

Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα;

Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην «παγίδα του κουμπάρου», την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

