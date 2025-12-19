Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ενσωματώνεται ως υπηρεσία μέσα στην ΑΑΔΕ, αλλά καταργείται ως νομικό πρόσωπο
Υπερψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι (19/12), με 159 ψήφους «υπέρ» και 129 «κατά», το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη μεταφορά / ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ενσωματώνεται ως υπηρεσία μέσα στην ΑΑΔΕ, αλλά καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητες (πληρωμές, έλεγχοι, πληροφοριακά συστήματα) περνούν στην Αρχή, η οποία αναλαμβάνει κι αυτά τα καθήκοντα.
Παράλληλα, με 163 ψήφους υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, ενώ 126 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
