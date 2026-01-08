Στίβος: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού αποχωρεί από το ΣΕΦ μετά από 15 χρόνια

Το κλειστό στάδιο στίβου στην Παιανία υπέστη ολική ανακαίνιση κι ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι τον ελληνικό στίβο.

Η τελευταία φορά που είχε φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ήταν το 2011. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί από το διάστημα 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου.

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ημερίδες Ανδρών/Γυναικών και τρεις ημερίδες Ανδρών/Γυναικών Κ16. Η δράση ξεκινά την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου με την ημερίδα για τους αθλητές και τις αθλήτριες Κ16, ενώ τρεις ημέρες αργότερα ακολουθεί η πρώτη ημερίδα της χρονιάς για τις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών (24/1).

Το κλειστό της Παιανίας θα είναι διαθέσιμο για προπονήσεις από τις 19 Ιανουαρίου. Οι αθλητές και αθλήτριες, που είναι ενταγμένοι στις κατηγορίες του σχεδιασμού, καθώς και όσοι βρέθηκαν στις οχτάδες των αγωνισμάτων τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2025, θα μπορούν να προπονούνται καθημερινά από τις 09:30 έως τις 12:30 και από τις 16:00 έως τις 20:00.

Οι αθλητές και αθλήτριες των σωματείων θα έχουν την ευκαιρία να γυμνάζονται στο κλειστό κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 17:00.

Το πρόγραμμα των αγώνων