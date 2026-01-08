Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις σε πολλά χωριά

Νέες ζημιές και προβλήματα που προστίθενται σε αυτά που είχαν προκληθεί τον περασμένο Νοέμβριο άφησε στην Ήπειρο το κύμα κακοκαιρίας που «χτυπά» τις τελευταίες ώρες την περιοχή.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει κατολισθήσεις, καταπτώσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και το δίκτυο ύδρευσης στους δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Πωγώνι.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας είναι «επί ποδός» και έχει ήδη ενεργοποιήσει 35 μηχανήματα για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος δήλωσε ότι «έχουμε παντού μηχανήματα και προσπαθούμε να δώσουμε άμεση πρόσβαση στα χωριά, ώστε να ακολουθήσει η αποκατάσταση».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στις παραποτάμιες περιοχές.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ανέφερε ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε με πολλά προβλήματα: «Είναι τεράστιος ο όγκος νερού που πέφτει, καθώς λιώνουν και τα χιόνια. Υπάρχουν καταπτώσεις και καθιζήσεις σε πολλά χωριά. Δεκάδες τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε οικισμούς» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο χωριό Ματσούκι το οποίο έμεινε για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα καθώς το βράδυ των Θεοφανείων κατέρρευσαν δύο κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, επισήμανε ότι η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από τα Άγναντα προς τον Καταρράκτη, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

«Πολλά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν τις επόμενες ώρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα δίκτυα ύδρευσης που καταστράφηκαν από μεγάλη καθίζηση στον Καταρράκτη και υδρεύονταν πολλά χωριά. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει χωρίς νερό και αυτό είναι η προτεραιότητά μας», δήλωσε.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν την άσκοπη μετακίνηση και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας για τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

