Σταυρός φαρμακείου έπεσε σε γυναίκα στην Πατησίων

Σημειώθηκε ατύχημα στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, όταν αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε γυναίκα ο φωτεινός σταυρός φαρμακείου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Χανίων και Πατησίων, όπου η ταμπέλα έφυγε από τη θέση της για άγνωστη αιτία και χτύπησε πεζή που διέρχονταν από το σημείο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η αποκόλληση του σταυρού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ το θέμα διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

