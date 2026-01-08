Σταυρός φαρμακείου έπεσε σε γυναίκα στην Πατησίων
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημειώθηκε ατύχημα στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, όταν αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε γυναίκα ο φωτεινός σταυρός φαρμακείου.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Χανίων και Πατησίων, όπου η ταμπέλα έφυγε από τη θέση της για άγνωστη αιτία και χτύπησε πεζή που διέρχονταν από το σημείο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η αποκόλληση του σταυρού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ το θέμα διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νέα δυναμική διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στις ΗΠΑ
19:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο
18:32 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μία γέφυρα προσφοράς χωρίς φώτα και κορώνες
18:29 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χρήστος Δάντης και Ευρυδίκη 'ON FIRE' στον Σταυρό του Νότου
18:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σταυρός φαρμακείου έπεσε σε γυναίκα στην Πατησίων
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
17:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ