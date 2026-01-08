«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

Μία βαρύνουσας σημασία αναφορά στο μείζον θέμα της προκαταβολής φόρου, που βαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στο Newsbomb.

Μιλώντας στην Αμαλία Κάτζου η οποία ρώτησε αν το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να περιστείλει ακόμη περισσότερο την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ο Παύλος Μαρινάκης αρκέστηκε να δηλώσει: «Μια κυβέρνηση που έχει πάει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% και το 50% μπορεί να την μειώσει κι άλλο και ο νοών νοείτο».

Με την δήλωση αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο για περαίτερω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρο που αναμένεται που ευνοήσει και να ελαφρύνει από τα φορολογικά βάρη τους ελεύθερους επαγγελματίες.

