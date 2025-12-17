«Κούρεμα» 15% – 50% στο υπόλοιπο δανείων σε ελβετικό φράγκο

Την οριστική λύση προκειμένου να ρυθμίσουν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε 38.067 δανειολήπτες, με χρέος ύψους 5,5 δισ. ευρώ (οι τράπεζες έχουν 20.625 δάνεια στα χαρτοφυλάκιά τους, ποσού 2,5 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα ανήκουν στους servicers), κλείνοντας μία εκκρεμότητα σχεδόν 20 ετών.

Η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, θα περάσει ως διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αφορά αποκλειστικά τις τράπεζες με κόστος 600.000.000 ευρώ.

Η ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει τη μετατροπή των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, «επιδοτώντας» την τρέχουσα ισοτιμία κατά τη μετατροπή του δανείου σε ποσοστό από 15% μέχρι και 50%, εφαρμόζοντας εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Το δάνειο θα εξυπηρετείται εφεξής με σταθερό επιτόκιο (άρα οι μηνιαίες δόσεις γίνονται σταθερές και προβλέψιμες), από 2,3% για τους ασθενέστερους οικονομικά δανειολήπτες, με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ και περιουσία έως 185.000 ευρώ, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο «κούρεμα», έως 2,9% για τους δανειολήπτες που θα λάβουν το μικρότερο «κούρεμα» 15%, δεδομένου ότι είναι εύποροι. Οι τελευταίοι αποτελούν και την πλειονότητα όσων πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο.

Το μεγαλύτερο «κούρεμα» στην ισοτιμία, κατά 50% και παράλληλα σταθερό επιτόκιο 2,3% θα λαμβάνουν δανειολήπτες με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ και περιουσία έως 185.000 ευρώ.

Απομείωση 30% και σταθερό επιτόκιο 2,5% θα λαμβάνουν οι δανειολήπτες με εισόδημα έως 27.500 ευρώ και περιουσία έως 231.250 ευρώ.

Το «κούρεμα» της ισοτιμίας θα υποχωρεί στο 20% και το επιτόκιο θα διαμορφώνεται σε 2,7% για τους δανειολήπτες με εισόδημα έως 33.000 ευρώ και περιουσία έως 277.500 ευρώ.

Τέλος, –15% στην ισοτιμία και επιτόκιο σταθερό 2,9% θα δίνεται στους ισχυρότερους οικονομικά δανειολήπτες, χωρίς υπολογισμό εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Στους δανειολήπτες θα δίνεται και δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως και 5 χρόνια, κάτι που ανάλογα με την κλίμακα του «κουρέματος» στην οποία εντάσσεται ο δανειολήπτης και σε συνδυασμό με το ύψος του υπολοίπου του δανείου του, θα μπορεί να «ρίξει» τη μηνιαία δόση έως και κατά 40% – 43%, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Το πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο αφορά κυρίως στεγαστικά και σε ένα μικρό ποσοστό επαγγελματικά δάνεια, τα οποία συνήφθησαν την τριετία 2005 – 2009, με «αιχμή» το 2007, σε μία ισοτιμία 1,67 προς 1 με το ευρώ και με κυμαινόμενα επιτόκια, που ξεκίνησαν από 1,5% και έφτασαν μέχρι και άνω του 2,5% (σε κάποια δάνεια που ρυθμίστηκαν διμερώς με τις τράπεζες μέσω επιμήκυνσης και τμηματικής αποπληρωμής, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα έναντι της αρχικής σύμβασης).

Τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου έχουν υποστεί διαχρονικά από τη χορήγηση μέχρι σήμερα μία επιβάρυνση της τάξεως έως και 70% στο κεφάλαιο.