Ελβετικό φράγκο: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση – Πόσο θα μειωθούν οι δόσεις

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και χρεωμένοι από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου

Newsbomb

Ελβετικό φράγκο: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση – Πόσο θα μειωθούν οι δόσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα βελτιωμένη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών υπόσχεται μεγαλύτερο «κούρεμα» στα δάνεια ελβετικού φράγκου ώστε να καταστεί πιο ελκυστική στους δανειολήπτες και να μην αναζητήσουν αυτοί το δίκιο τους στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και χρεωμένοι από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, αρχικά από το 2010 και κατόπιν το 2015.

Συνεπείς δανειολήπτες

«Κούρεμα» ισοτιμίας 15% έως 50%

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ

Βάσει εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων

Χαμηλό σταθερό επιτόκιο

Οι 4 κατηγορίες

1η: +50% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,3%)

Εισόδημα έως 22.000€ και περιουσία έως 185.000€

2η: +30% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,5%)

Εισόδημα έως 27.500€ και περιουσία έως 231.250€

3η: +20% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,7%)

Εισόδημα έως 33.000€ και περιουσία έως 277.500€

4η: +15% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,9%)

Χωρίς περιορισμό

Μη συνεπείς

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ

Ένταξη στον εξωδικαστικό (ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους του)

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Συνολικά: 57.000

Αξίας: 14,1 δισ. CHF

Σήμερα: 20.625 ενεργά

Αξίας: 2,5 δισ. CHF

Πραγματικό παράδειγμα

  • Αρχικό δάνειο (2007): 166.000€
  • Σημερινό υπόλοιπο (ισοτιμία 0,9348): 207.000€
  • Έχει ήδη πληρώσει: 99.635 € (εκ των οποίων 56.372€ στο κεφάλαιο και 43263€ στους τόκους)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το NBA «επιστρατεύει» την τεχνητή νοημοσύνη και φέρνει την επανάσταση στον προγραμματισμό αγώνων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Η νέα κούρσα εξοπλισμών της Δύσης: Πουλάει την ειρήνη για να αγοράσει πόλεμο»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στην Κρήτη: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ο εορτασμός της πρώτης επετείου και η απαγγελία της «Ρωμιοσύνης» από τον Ρίτσο

09:28ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν, πού θα διεξαχθεί

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο «ανέβασε» ο Γεωργιάδης - «Ντροπή τους!»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Λουκέτο σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

08:39WHAT THE FACT

Έρχεται η λευκή φάση στα φανάρια για πιο γρήγορη κυκλοφορία - Τι έδειξαν έρευνες

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας: Άμυνα, ΑΙ και πυρηνικά στην ατζέντα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει τα παλιά τζιν σε… έργα τέχνης – Δείτε βίντεο

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελβετικό φράγκο: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση – Πόσο θα μειωθούν οι δόσεις

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τορίνο: Ταξίδι ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο ώστε να κάνει μεταμόσχευση ήπατος

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

07:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέθανε στα 28 της η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης - Ο διάλογος με τον αδελφό της

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Temu και Shein: Πότε κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων δεμάτων - Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο «ανέβασε» ο Γεωργιάδης - «Ντροπή τους!»

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Αναλυτικοί πίνακες

06:32WHAT THE FACT

Οι σκοτεινές ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας: Μοιχείες, ψηφοθηρία και μυστηριώδεις δολοφονίες

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελβετικό φράγκο: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση – Πόσο θα μειωθούν οι δόσεις

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ