Οι ΗΠΑ ωθούν τους Αμερικανούς να τρώνε περισσότερο βούτυρο - Ειδικός εξηγεί γιατί αυτό είναι λάθος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε την Τετάρτη νέες διατροφικές οδηγίες που καλούν τους Αμερικανούς να περιορίσουν τα υψηλά επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα και νάτριο, και να αυξήσουν την κατανάλωση κάποιων προϊόντων που κάποτε αποθαρρύνονταν από πολλούς διατροφολόγους, όπως το βούτυρο.

Σύμφωνα, όμως, με την Dr. Trisha Pasricha, γιατρό στο Beth Israel Deaconess Medical Center στην Βοστώνη, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφο στην Washington Post, το βούτυρο είναι μια κακή διατροφική επιλογή, καθώς αν εξετάσουμε τα επιστημονικά δεδομένα, επηρεάζει αρνητικά την καρδιά μας.

Όπως εξηγεί η ίδια, σε ένα βίντεο: «Ένας λόγος που το βούτυρο είναι μια κακή διατροφική επιλογή είναι επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη».

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά να περιορίζουμε τα κορεσμένα λίπη σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 6% των ημερήσιων θερμίδων μας. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου μία κουταλιά της σούπας βούτυρο την ημέρα.

«Λίγο βούτυρο στο ψωμί μας, είναι απολύτως φυσιολογικό. Αλλά αν το χρησιμοποιούμε συχνά στο μαγείρεμα ή αν τρώμε γαλακτοκομικά και βοδινό κρέας, η ποσότητα κορεσμένων λιπών που καταναλώνουμε μπορεί να αυξηθεί γρήγορα» εξηγεί η Dr. Pasricha.

Δεκαετίες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων δειγματοληπτικών δοκιμών, έχουν δείξει ότι το βούτυρο μπορεί να αυξήσει την LDL χοληστερόλη, ή την «κακή» χοληστερόλη, σε σύγκριση με άλλα έλαια.

Μια μελέτη σε πάνω από 200.000 άτομα, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, έδειξε ότι η αντικατάσταση 10 γραμμαρίων βουτύρου την ημέρα, που είναι περίπου τα δύο τρίτα μιας κουταλιάς της σούπας, με άλλα φυτικά έλαια, όπως το κραμβέλαιο ή το ελαιόλαδο, συσχετίστηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τις επόμενες δεκαετίες παρακολούθησης. Αυτό ίσχυε ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση άλλων πτυχών της διατροφής τους, όπως η σωματική δραστηριότητα και το βάρος.

«Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι παρόλο που οι νέες διατροφικές οδηγίες σας συστήνουν το βούτυρο, να έχετε υπόψιν σας ότι δεν είναι και η πιο υγιεινή επιλογή», κατέληξε η Dr. Pasricha