Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

Δείτε τη βαθμολογία μετά το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02), για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση με 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.) από τη Ζαλγκίρις.

Η ομάδα του Πειραιά είχε δύο ευκαιρίες να «δραπετεύσει» από το Κάουνας, ωστόσο, πρώτα ο Φουρνιέ και στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις στιγμές, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πάρουν το θρίλερ των 50 λεπτών!

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, καθώς με αυτή την ήττα υποχώρησε στο 18-10. Από την άλλη πλευρά, η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 17-12, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα, η οποία εξασφαλίζει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs. Μόνη πρώτη παραμένει η Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε 81-78 την Παρτιζάν κι έχει ρεκόρ 21-7.

Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ στις 17 Μαρτίου θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02)

  • Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
  • Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94
  • Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
  • Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Η βαθμολογία

  1. Φενερμπαχτσέ 21-7
  2. Ολυμπιακός 18-10
  3. Βαλένθια 18-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 17-12
  6. Ερυθρός Αστέρας 17-12
  7. Μπαρτσελόνα 17-12
  8. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
  9. Μονακό 16-12
  10. Παναθηναϊκός 16-12
  11. Ντουμπάι 14-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 14-14
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-16
  15. Μπάγερν Μονάχου 12-16
  16. Παρί 9-18
  17. Αναντολού Εφές 9-20
  18. Μπασκόνια 9-19
  19. Παρτιζάν 9-20
  20. Βιλερμπάν 7-21

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (26/02)

  • Ντουμπάι – Βιλερμπάν (19:00)
  • Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:30)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (21:05)
  • Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις (21:30)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου (21:45)
  • Παναθηναϊκός – Παρί (21:45, Novasports Prime)

