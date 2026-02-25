Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.): Έχασε τις ευκαιρίες του, τον τιμώρησε ο Γκος

Ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες να «δραπετεύσει» από το Κάουνας, ωστόσο, πρώτα ο Φουρνιέ και στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις στιγμές, με αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις να πάρει το θρίλερ στη δεύτερη παράταση.

Η ήττα ρίχνει τους «ερυθρόλευκους» στο 18-10, χάνοντας μία σημαντική ευκαιρία να εδραιωθούν στην τετράδα, ενώ η ομάδα του Κάουνας ανεβαίνει στο 17-12, δημιουργώντας ένταση στην κούρσα για τα playoffs.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκαν πολλές φορές κοντά στη νίκη, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να την «κλειδώσουν», ενώ είχαν χάσει διαφορά 6 πόντων (63-69), 4 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, σε μια στιγμή που φαινόταν να ελέγχουν το παιχνίδι.

Οι κακές επιλογές κι οι βεβιασμένες επιθέσεις κόστισαν στον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9/30 τρίποντα και 14 λάθη.

Ο Ουίλιαμς-Γκος, αν και δεν ήταν ο MVP σύμφωνα με το PIR, ήταν ο παίκτης που «σκότωσε» τον Ολυμπιακό στο τέλος, σημειώνοντας 23 πόντους με 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Φρανσίσκο ακολούθησε με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Μόουζες Ράιτ ήταν κυρίαρχος στο «ζωγραφιστό» με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ. Καθοριστικός στο φινάλε ήταν και ο Μάοντο Λο με 15 πόντους.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ είχε εξαιρετική απόδοση (32 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5/9 τρίποντα), αλλά έκανε λάθη σε κρίσιμα σημεία, με το πιο σημαντικό να είναι το γεγονός ότι δεν έδωσε την μπάλα στον Ουόκαπ στο τέλος της κανονικής διάρκειας, κάνοντας έξαλλο τον Γιώργο Μπαρτζώκα!

Πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Ντόρσεϊ (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ), αν και πήρε μία κακή επίθεση στο τέλος της πρώτης παράτασης. Εξαιρετικός ήταν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αν και αποβλήθηκε με πέντε φάουλ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Κοβάλσκι, Μπαένα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 (κ.α.), 82-82 (α’ παρ.) 99-94 (β’ παρ.)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Ουίλιαμς-Γκος 23 (4), Φρανσίσκο 23 (4τρ., 7ασ.), Ράιτ 14 (1τρ., 13ριμπ.), Μπραζντέικις 7, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 10, Λο 15 (3), Σλίβα, Μπιρούτις 4, Μπουτκέβιτσους, Ουλάνοβας 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1τρ., 6ριμπ.), Νιλικίνα 3 (1), Ουόρντ 9 (6ριμπ.), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 16 (1), Πίτερς 4 (5ριμπ.), Τζόσεφ, Χολ 8 (7ριμπ.), ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 14 (7ριμπ., 6ασ.), Φουρνιέ 32 (5τρ., 9ριμπ., 6λ.)

Διαβάστε επίσης