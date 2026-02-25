Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

Ο Ματίας Λεσόρ τον 1,5 χρόνο που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ήταν χωρίς αμφιβολία ο πιο επιδραστικός ψηλός στην Euroleague. Η ατυχία με τον σοβαρό τραυματισμό τον κράτησε έξω για 14 μήνες περίπου, παρά τη μικρή επιστροφή του στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι.

Πλέον, η άμμος στην κλεψύδρα της αναμονής έχει αδειάσει για τον δυναμικό σέντερ. Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν είναι σε θέση να βοηθήσει, με την επιστροφή του να προκαλεί ενθουσιασμό στους φίλους του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον Λεσόρ στο ρόστερ της Euroleague. Προκειμένου να μπορεί να εκτίσει τη μία αγωνιστική ποινή που του επιβλήθηκε για την αντίδρασή του στις προκλήσεις του Μπάλντγουιν. Έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Παρί.

Αυτό σημαίνει πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος από την επόμενη αναμέτρηση στη διοργάνωση. Το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Εκεί που αν κριθεί απ’ τους «πράσινους» και τον Αταμάν σκόπιμο, θα είναι για πρώτη φορά στη 12άδα.