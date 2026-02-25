Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

Snapshot Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 προκηρύσσεται πανελλαδική 24ωρη απεργία με κεντρικό συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος στις 12:00, με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΙΥΕ καλούν σε μαζική συμμετοχή εργαζομένους του δημόσιου τομέα, της υγείας, του εμπορίου και άλλων κλάδων.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν πλοία και δρομολόγια τρένων.

Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά και Λαυρίου καλούν σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Σε γενικευμένο απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ανήμερα της συμπλήρωσης τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνδικάτα και ομοσπονδίες καλούν σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με κεντρικό συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στην Πλατεία Συντάγματος.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου που εργάζονται το Σάββατο, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις σε Αθήνα και περιφέρεια.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει:

«Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Στο ίδιο πλαίσιο κινητοποιείται και η ΠΟΕΔΗΝ, καλώντας τους εργαζόμενους σε Δημόσια Υγεία, Πρόνοια και ΕΚΑΒ να δώσουν δυναμικό «παρών» στις συγκεντρώσεις.

«Καλούμε τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ να συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη τη χώρα», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωση της.

Παράλληλα, 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει και η ΟΙΥΕ, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στην πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και στην καθαριότητα θα συμμετάσχουν καθολικά στις κινητοποιήσεις.

Δεμένα πλοία – Χωρίς τρένα

Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται και στις μετακινήσεις. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων από 00:01 έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Απεργούν επίσης οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο». Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η οριστική απόφαση για τη λειτουργία μετρό και αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.

Απεργία και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην απεργία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Τα πρόσφατα γεγονότα στην εναέρια κυκλοφορία, όπως το επικίνδυνο συμβάν απώλειας ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας στις 4 του Γενάρη, δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού. Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε τα θύματα των Τεμπών και δεν συγχωρούμε. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Όλες και όλοι στην απεργία στις 28 του Φλεβάρη για να μην θρηνήσουμε αεροπορικά Τέμπη!».

Καλέσματα από τα Εργατικά Κέντρα

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας απευθύνει κάλεσμα σε εργαζόμενους και νεολαία της Αττικής, καθώς και σε Ομοσπονδίες και Σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο.

Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σημειώνοντας: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε και δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12 μ. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στο Λαύριο από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, στην πλατεία Ηρώων στις 12:00, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να μεταβούν και στο Σύνταγμα.

