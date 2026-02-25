ΑΕΚ: Φρενίτιδα από τον κόσμο, ιστορική απόβαση στον Βόλο – «Έφυγαν» ήδη 18.000 εισιτήρια!

Ιστορική απόβαση ετοιμάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, την ερχόμενη Κυριακή (01/03), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Την Τετάρτη (25/02) εξαντλήθηκε και το δεύτερο πακέτο εισιτηρίων που είχε προμηθευτεί η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, για να τα διαθέσει, μέσω της δικής της διαδικασίας. Συνολικά, μέσω των λινκ της δόθηκαν 14.000, ενώ άλλα 4.000 διέθεσε ο Βόλος, τα οποία, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, έχουν πάρει κυρίως φίλοι της «Ένωσης».

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Βόλο για να υπάρξει και τρίτο πακέτο εισιτηρίων, το οποίο θα τεθεί διαδικτυακά το πρωί της Πέμπτης (26/02), στις 10:30. Σε περίπτωση που εξαντληθούν, τότε θα μιλάμε για sold out, καθώς θα έχουν διατεθεί τα διαθέσιμα εισιτήρια που αφορούν όλο το γήπεδο!

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο, λοιπόν, θα θυμίζει… Allwyn Arena, σε μια πρωτοφανή παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαβάστε επίσης