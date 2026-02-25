Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε η αντιπολίτευση. Από την πρώτη μέρα συζήτησης των τιθέμενων διατάξεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μέχρι και σήμερα στην ολομέλεια, ο όρος "υποθέσεις διαφθοράς" που εμπεριέχεται στον τίτλο του, πυροδότησε γενικευμένη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα φαινόμενα και τις υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο αποτελεί προσπάθεια για τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς και το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο θα συγκεντρώνει δεδομένα, μη προσωποποιημένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποθέσεις αυτές προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις από τις αρμόδιες, κατά το νόμο, αρχές. Η σύσταση του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς συμμορφώνεται και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, για τη δημιουργία αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων όσον αφορά τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις διαφθοράς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης, παρά τις νομοτεχικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση επέμεινε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να καλλιεργήσει εντυπώσεις για την πάταξη της διαφθοράς την ώρα που το ένα μετά το άλλο σκάνδαλα, έχουν καταστήσει την κυβέρνηση πρωταθλήτρια διαφθοράς. Επέμεινε, επίσης, ότι με πρόσχημα την επιτάχυνση και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, εξελίσσεται μια νέα υποχώρηση από εγγυήσεις του κράτους δικαίου και υποχώρηση από εγγυήσεις της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

"Επιχειρήθηκε, όπως πάντα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δοθεί μια μίζερη και πλαστή εικόνα διαφθοράς και αδιαφάνειας, με τη συνήθη έλλειψη τεκμηρίωσης", σχολίασε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την οποία είπε ότι καταγράφει πρόοδο της Ελλάδας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η χώρα μας, είπε, την περίοδο 2019-2016 σημειώνει μετρήσιμη πρόοδο στην κατάταξη της διεθνούς διαφάνειας κατά 11 θέσεις. "Θέλουμε να ενισχύουμε διαρκώς την θέση μας στη διαφάνεια, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Κάνουμε βήματα προόδου", είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και σημείωσε ότι ο στόχος του Μητρώου είναι να παρακολουθούνται οι υποθέσεις διαφθοράς και να εξάγονται αξιόπιστα συμπεράσματα και στοιχεία στατιστικά προκειμένου να καθίσταται σαφές αν αυξάνεται ή αν μειώνεται η διαφθορά. Λαμβάνονται δε όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως υπογράμμισε και τόνισε ότι δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα που αφορούν διαδίκους, κατηγορουμένους ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ελεγχόμενους.

Σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι φωτογραφικές, είναι διατάξεις για τις οποίες τα κόμματα κανονικά πρέπει να τις ψάξουν, μια προς μια, για να διευκρινισθεί ποιους ευνοούν. Κατήγγειλε, επίσης, ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο διευκολύνονται funds και τράπεζες στις οποίες η κυβέρνηση διορίζει "κολλητούς".

