Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

Αποτελεί προσπάθεια για τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς - Θα συγκεντρώνει δεδομένα, μη προσωποποιημένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποθέσεις αυτές προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις

Newsbomb

Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε η αντιπολίτευση. Από την πρώτη μέρα συζήτησης των τιθέμενων διατάξεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μέχρι και σήμερα στην ολομέλεια, ο όρος "υποθέσεις διαφθοράς" που εμπεριέχεται στον τίτλο του, πυροδότησε γενικευμένη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα φαινόμενα και τις υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο αποτελεί προσπάθεια για τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς και το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο θα συγκεντρώνει δεδομένα, μη προσωποποιημένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποθέσεις αυτές προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις από τις αρμόδιες, κατά το νόμο, αρχές. Η σύσταση του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς συμμορφώνεται και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, για τη δημιουργία αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων όσον αφορά τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις διαφθοράς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης, παρά τις νομοτεχικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση επέμεινε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να καλλιεργήσει εντυπώσεις για την πάταξη της διαφθοράς την ώρα που το ένα μετά το άλλο σκάνδαλα, έχουν καταστήσει την κυβέρνηση πρωταθλήτρια διαφθοράς. Επέμεινε, επίσης, ότι με πρόσχημα την επιτάχυνση και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, εξελίσσεται μια νέα υποχώρηση από εγγυήσεις του κράτους δικαίου και υποχώρηση από εγγυήσεις της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

"Επιχειρήθηκε, όπως πάντα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δοθεί μια μίζερη και πλαστή εικόνα διαφθοράς και αδιαφάνειας, με τη συνήθη έλλειψη τεκμηρίωσης", σχολίασε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την οποία είπε ότι καταγράφει πρόοδο της Ελλάδας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η χώρα μας, είπε, την περίοδο 2019-2016 σημειώνει μετρήσιμη πρόοδο στην κατάταξη της διεθνούς διαφάνειας κατά 11 θέσεις. "Θέλουμε να ενισχύουμε διαρκώς την θέση μας στη διαφάνεια, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Κάνουμε βήματα προόδου", είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και σημείωσε ότι ο στόχος του Μητρώου είναι να παρακολουθούνται οι υποθέσεις διαφθοράς και να εξάγονται αξιόπιστα συμπεράσματα και στοιχεία στατιστικά προκειμένου να καθίσταται σαφές αν αυξάνεται ή αν μειώνεται η διαφθορά. Λαμβάνονται δε όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως υπογράμμισε και τόνισε ότι δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα που αφορούν διαδίκους, κατηγορουμένους ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ελεγχόμενους.

Σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι φωτογραφικές, είναι διατάξεις για τις οποίες τα κόμματα κανονικά πρέπει να τις ψάξουν, μια προς μια, για να διευκρινισθεί ποιους ευνοούν. Κατήγγειλε, επίσης, ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο διευκολύνονται funds και τράπεζες στις οποίες η κυβέρνηση διορίζει "κολλητούς".

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

20:57LIFESTYLE

Πέθανε ο ράπερ Oliver "Power" Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ανατροπή νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Έπεσε στο αντίθετο ρεύμα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα ΕΜΠ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Διαβρωμένος σωλήνας χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ε.Ε. «τους επόμενους μήνες» ανακοίνωσε η πρωθυπουργός

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Φρενίτιδα από τον κόσμο, ιστορική απόβαση στον Βόλο – «Έφυγαν» ήδη 18.000 εισιτήρια!

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα σε οικόπεδο στον Εύοσμο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ θέλει η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν να μην έχει ημερομηνία λήξης

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η κατάσταση της υγείας του βρέφους με μηνιγγίτιδα έχει διαφύγει τον κίνδυνο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ κι ο Μύθου | Λουτσέσκου: «Ο “Ντέλιας” μου είπε “θα περάσουμε”»

20:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Challenge Cup: Στον τελικό οι γυναίκες του Παναθηναϊκού!

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καταδίκη 61χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια 23χρονου οπλίτη

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Το Παλάτι του απαγόρευσε να κάνει ιππασία στα βασιλικά κτήματα

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Σημαντικό για όλους μας να προκριθούμε – Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Εξαφάνιση 38χρονου άνδρα στο Κιλελέρ

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που επιτέθηκαν σε πατέρα και γιο

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Είμαστε σε πάρα πολύ καλό μομέντουμ, ανεβαίνουμε συνεχώς» - Οι δηλώσεις του Μήτογλου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από το Χάρβαρντ ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που επιτέθηκαν σε πατέρα και γιο

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα ΕΜΠ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Διαβρωμένος σωλήνας χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά live γεωεντοπισμός τρένων μέσω δορυφόρων

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

20:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Challenge Cup: Στον τελικό οι γυναίκες του Παναθηναϊκού!

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Φρενίτιδα από τον κόσμο, ιστορική απόβαση στον Βόλο – «Έφυγαν» ήδη 18.000 εισιτήρια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ