Challenge Cup: Στον τελικό οι γυναίκες του Παναθηναϊκού!

Τεράστια επιτυχία για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Οι «πράσινες» εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Challenge Cup και θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκό τίτλο! Το «τριφύλλι» που είχε επικρατήσει στον πρώτο ημιτελικό του Πανιώνιου με 3-1 σετ, πήρε με ευκολία τα δύο σετ που χρειαζόταν στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Έτσι, «καπάρωσε» την πρόκριση στον τελικό. Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι το 7-7. Οι φιλοξενούμενες… πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν με 9-16, κατακτώντας τελικά το σετ με 17-25.

Στο δεύτερο σετ η ψυχολογία ήταν με το μέρος των «πράσινων». Από το 3-3, έφτασαν στο 3-12 και πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα από νωρίς. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας από το 8-18 σε 13-18, αλλά το «τριφύλλι» κατέκτησε το σετ με 18-25!

Έτσι ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. Αφήνοντας τον Πανιώνιο με την ανάμνηση μιας εξαιρετικής πορείας.

Πρόκειται για την 3η φορά που η αθηναϊκή ομάδα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά το 2000, όπου είχε ηττηθεί στον τελικό του CEV Cup από την ιταλική Περούτζια με 3-0, ενώ η δεύτερη το 2009, στο Final 4 του Challenge Cup, όταν είχε ηττηθεί και πάλι στον τελικό από τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0.

Αντίπαλος του «τριφυλλιού» θα είναι είτε η ιταλική Βαλεφόλια, είτε η ουγγρική Καποσβάρι. Ο πρώτος τελικός θα γίνει σεκτός έδρας στις 11 Μαρτίου και ο δεύτερος στο Μετς στις 18 του ίδιου μήνα.