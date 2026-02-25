Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ε.Ε. «τους επόμενους μήνες» ανακοίνωσε η πρωθυπουργός

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ε.Ε. «τους επόμενους μήνες» ανακοίνωσε η πρωθυπουργός
Η Ισλανδία τους επόμενους μήνες θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρωθυπουργός της Κριστρούν Φροσταντότιρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πολωνία.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής αυτής χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

