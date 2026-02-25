Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα σε οικόπεδο στον Εύοσμο

Snapshot Σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ωκεανού και Παπάγου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε παλαιό πολεμικό βλήμα.

Πολίτης που βρήκε το αντικείμενο ειδοποίησε την Άμεση Δράση, η οποία απέκλεισε προληπτικά την περιοχή.

Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αξιολόγησαν το βλήμα επιτόπου.

Το βλήμα παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια από ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στον Εύοσμος της Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ωκεανού και Παπάγου.

Το εύρημα εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος αντιλήφθηκε το ύποπτο αντικείμενο και ειδοποίησε άμεσα την Άμεση Δράση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων.

Λίγη ώρα αργότερα, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο και αξιολόγηση του αντικειμένου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για παλαιό πολεμικό βλήμα, πιθανότατα από παλαιότερη χρονική περίοδο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η ακριβής προέλευσή του.

Το βλήμα παραλήφθηκε με ασφάλεια από ειδικό κλιμάκιο του στρατού, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά και τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Διαβάστε επίσης