Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

Η ενίσχυση της παραγωγής από υδροηλεκτρικά φράγματα και ανεμογεννήτριες οδήγησε σε μείωση της μέσης χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο, δημιουργώντας προοπτικές για πτώση των τιμολογίων ρεύματος τον επόμενο μήνα. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές.

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 108 ευρώ τον Ιανουάριο, καταγράφοντας πτώση περίπου 26%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή από υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, που καλύπτουν πλέον σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών στην παραγωγή ενέργειας

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι των τελευταίων εβδομάδων αύξησαν τα αποθέματα στα υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία πλέον συμμετέχουν σταθερά με περίπου20% στο ενεργειακό μείγμα. Την Κυριακή16 Φεβρουαρίου, οι ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν πάνω από το 70% της ζήτησης, με τη χονδρεμπορική τιμή να πέφτει στα 27 ευρώ/MWh.

Η διακύμανση των τιμών μέσα στην εβδομάδα ήταν αισθητή, με την τιμή να ανεβαίνει στα 71 ευρώ/MWh τη Δευτέρα και να υποχωρεί εκ νέου στα 57 ευρώ/MWh την Τρίτη, γεγονός που αποτυπώνει την ευελιξία του συστήματος σε συνθήκες αυξημένης ΑΠΕ παραγωγής.

Περιορισμός της εξάρτησης από Φυσικό Αέριο και οικονομικό όφελος

Η αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μείωσε την ανάγκη για λειτουργία ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου, που συνήθως καθορίζουν την τελική τιμή της χονδρικής αγοράς. Αυτό συνέβαλε στη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας «μαξιλάρι» προστασίας απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Επιπλέον, η βελτίωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας στο μέλλον, επιτρέποντας μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και μείωση των τιμών.

Η τρέχουσα κατάσταση παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε απτά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές. Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ όχι μόνο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για φθηνότερορεύμα στο εγγύς μέλλον.