Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

Η αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών φραγμάτων και των ανεμογεννητριών μείωσαν τη μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Newsbomb

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ενίσχυση της παραγωγής από υδροηλεκτρικά φράγματα και ανεμογεννήτριες οδήγησε σε μείωση της μέσης χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο, δημιουργώντας προοπτικές για πτώση των τιμολογίων ρεύματος τον επόμενο μήνα. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές.

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 108 ευρώ τον Ιανουάριο, καταγράφοντας πτώση περίπου 26%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή από υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, που καλύπτουν πλέον σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών στην παραγωγή ενέργειας

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι των τελευταίων εβδομάδων αύξησαν τα αποθέματα στα υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία πλέον συμμετέχουν σταθερά με περίπου20% στο ενεργειακό μείγμα. Την Κυριακή16 Φεβρουαρίου, οι ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν πάνω από το 70% της ζήτησης, με τη χονδρεμπορική τιμή να πέφτει στα 27 ευρώ/MWh.

Η διακύμανση των τιμών μέσα στην εβδομάδα ήταν αισθητή, με την τιμή να ανεβαίνει στα 71 ευρώ/MWh τη Δευτέρα και να υποχωρεί εκ νέου στα 57 ευρώ/MWh την Τρίτη, γεγονός που αποτυπώνει την ευελιξία του συστήματος σε συνθήκες αυξημένης ΑΠΕ παραγωγής.

Περιορισμός της εξάρτησης από Φυσικό Αέριο και οικονομικό όφελος

Η αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μείωσε την ανάγκη για λειτουργία ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου, που συνήθως καθορίζουν την τελική τιμή της χονδρικής αγοράς. Αυτό συνέβαλε στη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας «μαξιλάρι» προστασίας απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Επιπλέον, η βελτίωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας στο μέλλον, επιτρέποντας μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και μείωση των τιμών.

Η τρέχουσα κατάσταση παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε απτά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές. Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ όχι μόνο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για φθηνότερορεύμα στο εγγύς μέλλον.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (25/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έβρος στο προσκήνιο: Μήνυμα ασφάλειας Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ξεκινάει το δεύτερο κύμα πληρωμών – Λεφτά για 1,67 εκατ. συνταξιούχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ