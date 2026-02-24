Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

Καθοδική πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν τα τιμολόγια ρεύματος τον ερχόμενο μήνα, καθώς οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα, μειώνοντας τος κόστος για τους καταναλωτές.

Η μέση τιμή του προηγούμενου μήνα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις τελικές τιμές των πράσινων και κίτρινων τιμολογίων.

Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον πρώτο μήνα του έτους, καθώς η μέση τιμή μειώθηκε από 108 σε 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της παραγωγής από τον υδροηλεκτρισμό και τις ανεμογεννήτριες.

Ισχυροί άνεμοι, αυξημένη παραγωγή

Οι κακές καιρικές συνθήκες, με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, οδήγησαν στην αύξηση των αποθεμάτων των υδροηλεκτρικών φραγμάτων, τα οποία πλέον συμμετέχουν σταθερά στο ενεργειακό μείγμα κατά περίπου 20%.

Ενεργειακό ισοζύγιο στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Την Κυριακή, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 27 ευρώ/MWh, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά να καλύπτουν πάνω από το 70% της ζήτησης. Τη Δευτέρα, η τιμή ανέκαμψε στα 71 ευρώ/MWh. Την Τρίτη, υποχώρησε εκ νέου στα 57 ευρώ/MWh.

Η σύγκριση με τον Ιανουάριο είναι ενδεικτική της αποκλιμάκωσης. Ο πρώτος μήνας του έτους είχε κλείσει κοντά στα 108,67 ευρώ/MWh, ενώ ο Φεβρουάριος κινείται έως τώρα περίπου στα 97,85 ευρώ/MWh, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 10%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της μεταβολής είναι η εμφάνιση αρνητικών ωριαίων τιμών την περασμένη εβδομάδα, ένα φαινόμενο που συνδέεται συνήθως με περιόδους υψηλής παραγωγής ΑΠΕ και περιορισμένης κατανάλωσης, κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο, και σπανιότερα με χειμερινές συνθήκες.

Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ περιόρισε την ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, που παραμένουν ακριβότερες. Δεδομένου ότι η χονδρική τιμή διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα που εισέρχεται στο σύστημα, η μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο συμπίεσε το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων. Όταν το ενεργειακό μείγμα βασίζεται περισσότερο σε αιολικά και υδροηλεκτρικά, το σύστημα καθίσταται λιγότερο ευάλωτο στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις αγορές.

Παράλληλα, η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές, τόσο εντονότερη θα είναι η επίδρασή τους στη μείωση των χονδρικών τιμών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ενεργειακή μετάβαση μεταφράζεται σε άμεσο οικονομικό όφελος για τους πολίτες.

