Παπασταύρου: Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο σε νοικοκυριά από Απρίλιο – Τι είπε για τις τιμές στο ρεύμα

Για «μία σημαντική εξέλιξη», έκανε ξανά λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ουκρανία.

«Η απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή μας, γιατί επιτρέπει στην Ελλάδα και τον Κάθετο Διάδρομο να είμαστε ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», σημείωσε ο υπουργός.

Για τις τιμές ρεύματος, που –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ– έμειναν αμετάβλητες για τρίτο μήνα, ο υπουργός σχολίασε ότι «δεν μας δυσαρεστεί, γιατί η χονδρική τιμή σε όλη την Ευρώπη έχει ανέβει σημαντικά. Είναι χειμώνας, είναι ρευστό γεωπολιτικό το κλίμα και στη χώρα μας οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, πράγμα το οποίο δείχνει ότι τουλάχιστον πάμε σε μία σταθεροποίηση, πριν οδηγηθούμε σε μία περαιτέρω αποκλιμάκωση».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και πρέπει να στηριχθεί, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Είμαστε όμως σε μία περίοδο που αυτή η στήριξη είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε μία διαδικασία επικοινωνίας και συζητήσεων. Θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει τις επαφές μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις».

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο

Προχωρώντας σε μία ενημέρωση για το «πορτοκαλί» τιμολόγιο ρεύματος το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε πως «τώρα το παίρνουν οι μεγάλοι πελάτες, αλλά από την 1η Απριλίου θα διατίθεται σε κάποιες βιοτεχνίες και νοικοκυριά.

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει έξυπνος μετρητής και επιτρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη φτηνή τιμή της χονδρικής που υπάρχει τις μεσημεριανές ώρες λόγω των ανανεώσιμων πηγών. Άρα αν μία βιοτεχνία ή βιομηχανία βάλει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών της το μεσημέρι, που υπάρχει ηλιοφάνεια και υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές, τότε αυτό (όπως υπολογίστηκε σε σχέση με το 25) θα οδηγούσε σε μία μείωση της τιμής από 10% έως 18%».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η μείωση της τιμής για τα νοικοκυριά είναι η πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο μας. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα σύνολο.

Ακόμη ένα μέτρο είναι η καταπολέμηση της ρευματοκλοπής. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι. Από 36.000 που έγιναν το 2024, πέρυσι έγιναν πάνω από 53.000. Έχουμε καταφέρει να ανακτηθούν 150 εκατομμύρια, τα οποία βοηθούν στο να μην πληρώνουν οι συνεπείς τους ασυνεπείς. Είναι ένας αγώνας δρόμου.

Επίσης, η αύξηση των ελέγχων προκάλεσε κάποια παράπονα στον τρόπο που γινόντουσαν οι έλεγχοι. Όλα αυτά όμως λαμβάνονται υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ και προχωρά σε μία συστηματοποίηση του τρόπου που γίνονται αυτοί οι έλεγχοι».