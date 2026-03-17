Πλένετε φρούτα και λαχανικά με λάθος τρόπο: 7 μυστικά για βακτήρια και φυτοφάρμακα

Παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, που συνδέονται με χαμηλότερους κινδύνους καρδιακών παθήσεων και άλλων χρόνιων παθήσεων. Ωστόσο, τα φρέσκα προϊόντα μπορούν επίσης να μεταφέρουν βρωμιά, βακτήρια και υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που συγκεντρώνονται κατά την καλλιέργεια, την μεταφορά και τον χειρισμό τους.

Το σωστό πλύσιμο των φρούτων και λαχανικών πριν από την κατανάλωσή τους βοηθά στην απομάκρυνση πολλών από αυτούς τους ρύπους και μειώνει τον κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών. Τα καλά νέα είναι ότι οι ασφαλείς μέθοδοι καθαρισμού είναι απλές και δεν απαιτούν ειδικά προϊόντα.

Γιατί το σωστό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών έχει σημασία

Ακόμα και τα προϊόντα που φαίνονται καθαρά μπορεί να μεταφέρουν μικροοργανισμούς ή υπολείμματα από το έδαφος, το νερό άρδευσης ή τον χειρισμό κατά τη συγκομιδή και την λιανική πώληση.

Οι πιθανοί ρύποι περιλαμβάνουν:

Βακτήρια όπως Salmonella, E. coli και Listeria

Βρωμιά και γεωργικά υπολείμματα

Ίχνη φυτοφαρμάκων

Μικρόβια που μεταφέρονται από τον ανθρώπινο χειρισμό

Η μεγαλύτερη μόλυνση συμβαίνει στην επιφάνεια των φρούτων και λαχανικών.

7 συμβουλές ειδικών για σωστό καθαρισμό φρούτων και λαχανικών

Οι ειδικοί στην ασφάλεια των τροφίμων συνιστούν απλές πρακτικές πλυσίματος, που μειώνουν αποτελεσματικά τα μικρόβια και τα υπολείμματα.

1. Πλύνετε πρώτα τα χέρια σας

Πριν χειριστείτε τις τροφές, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Τα καθαρά χέρια αποτρέπουν την μεταφορά βακτηρίων στα φρούτα και τα λαχανικά κατά την προετοιμασία.

2. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό

Κρατήστε τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό βρύσης και τρίψτε απαλά την επιφάνεια με τα χέρια σας. Αυτό αφαιρεί τη βρωμιά, τα μικρόβια και ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Ακόμα και τα προϊόντα με χοντρή φλούδα πρέπει να ξεπλένονται πριν από την κοπή. Παραδείγματα:

Πεπόνια

Αβοκάντο

Πορτοκάλια

Η κοπή άπλυτων προϊόντων μπορεί να μεταφέρει βακτήρια από τη φλούδα στο βρώσιμο εσωτερικό.

3. Αποφύγετε το σαπούνι ή τα οικιακά καθαριστικά

Μην πλένετε τα προϊόντα με σαπούνι, χλωρίνη ή απολυμαντικά, διότι μπορούν να αφήσουν χημικά υπολείμματα και δεν προορίζονται για τρόφιμα.

Το απλό τρεχούμενο νερό είναι η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού.

4. Τρίψτε τα σκληρά προϊόντα με μια βούρτσα

Τα φρούτα και τα λαχανικά με σκληρές επιφάνειες μπορεί να παγιδεύσουν χώμα σε μικρές σχισμές. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα για προϊόντα όπως:

Πατάτες

Καρότα

Αγγούρια

Πεπόνια

Το τρίψιμο βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς που το νερό από μόνο του δεν μπορεί να αποσπάσει.

5. Αφαιρέστε τις κατεστραμμένες περιοχές

Τα μελανιασμένα ή κατεστραμμένα μέρη των προϊόντων μπορούν να επιτρέψουν την ευκολότερη ανάπτυξη των βακτηρίων.

Αποκόψτε τις κατεστραμμένες περιοχές πριν από την κατανάλωση ή το μαγείρεμα και απορρίψτε τα προϊόντα που παρουσιάζουν σημάδια μούχλας ή αλλοίωσης.

6. Στεγνώστε τα προϊόντα μετά το πλύσιμο

Στεγνώστε τα φρούτα και τα λαχανικά με μια καθαρή πετσέτα ή χαρτοπετσέτα μετά το ξέπλυμα. Το στέγνωμα απομακρύνει τα επιπλέον βακτήρια που μπορεί να έχουν παραμείνει στην επιφάνεια.

7. Πλύνετε τα προϊόντα ακόμα κι αν σκοπεύετε να τα ξεφλουδίσετε

Πολλοί παραλείπουν το πλύσιμο των φρούτων που θα ξεφλουδιστούν, αλλά αυτό μπορεί να μεταδώσει βακτήρια κατά την κοπή.

Πλύνετε προϊόντα όπως:

Πορτοκάλια

Μάνγκο

Πεπόνια

Το ξέπλυμμά τους πρώτα βοηθά στην πρόληψη της μόλυνσης του βρώσιμου μέρους.

Λειτουργούν καλύτερα οι πλύσεις με ξίδι ή μαγειρική σόδα;

Ορισμένες συμβουλές συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε διαλύματα ξιδιού ή μαγειρικής σόδας. Ενώ αυτές οι μέθοδοι μπορεί να αφαιρέσουν μικρές ποσότητες υπολειμμάτων, δεν είναι απαραίτητες για τον τακτικό καθαρισμό.

Οι ειδικοί στην ασφάλεια των τροφίμων γενικά συνιστούν το πλύσιμο των προϊόντων με τρεχούμενο νερό.

Συχνές Ερωτήσεις

Αφαιρεί το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών τα φυτοφάρμακα;

Το πλύσιμο με τρεχούμενο νερό μπορεί να αφαιρέσει ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων από την επιφάνεια των προϊόντων. Ωστόσο, δεν αφαιρεί τα υπολείμματα που έχουν απορροφηθεί στο φυτό.

Πρέπει να πλένονται τα μούρα πριν από την αποθήκευση;

Τα μούρα, όπως οι φράουλες, πρέπει συνήθως να πλένονται λίγο πριν την κατανάλωση. Το πολύ πρόωρο πλύσιμό τους μπορεί να προσθέσει υγρασία και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μούχλας κατά την αποθήκευση.

Χρειάζονται πλύσιμο ακόμα και τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά;

Ναι. Τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν βρωμιά, βακτήρια και φυσικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, επομένως συνιστάται το πλύσιμο πριν από την κατανάλωση.

Συμπέρασμα

Το σωστό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών είναι ένα απλό αλλά σημαντικό βήμα στην ασφάλεια των τροφίμων. Τα προϊόντα μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια, βρωμιά και υπολείμματα φυτοφαρμάκων από αγροκτήματα και αλυσίδες εφοδιασμού, ακόμα κι αν φαίνονται καθαρά.

Αποφύγετε τη χρήση σαπουνιού ή χημικών καθαριστικών και θυμηθείτε να πλένετε τα προϊόντα ακόμα κι αν πρόκειται να ξεφλουδιστούν.

Πηγές:

fda.gov

cdc.gov

usda.gov

mayoclinic.org

foodsafety.gov