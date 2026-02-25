Axios: Ο Τραμπ θέλει η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν να μην έχει ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον, είπε σε ιδιωτική συζήτηση ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ρήτρα λήξης. Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεσή μας είναι: πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συγκέντρωση δωρητών στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές.

Παράλληλα ο Γουίτκοφ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επικεντρώνονται επί του παρόντος σε πυρηνικά ζητήματα, αλλά αν επιτευχθεί συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη του σε ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες και άλλες χώρες της περιοχής, είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Επιπλέον τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τα δύο βασικά ζητήματα είναι η ικανότητα της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο και η τύχη των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Υπουργείο Εξωτερικών Ομάν

Τα σχόλια του Γουίτκοφ έγιναν δύο ημέρες πριν την αυριανή συνάντηση στη Γενεύη ανάμεσα στην αμερικανική αντιπροσωπεία και στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι επικριτές της συμφωνίας του 2015 ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του, θεωρούν ότι λήξη της ισχύος της ήταν ένα από τα κύρια μειονεκτήματά της.

Με βάση τη συμφωνία του 2015, την οποία ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι περισσότεροι περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έληγαν σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα από 8 έως 25 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Η κατάργηση αυτών των όρων για τη λήξη των περιορισμών θα ενίσχυε μία ενδεχόμενη συμφωνία και θα διευκόλυνε τον Αμερικανό πρόεδρο να την παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως μία νέα βελτιωμένη συμφωνία πολύ καλύτερη από αυτή που πέτυχε η κυβέρνηση Ομπάμα το 2015.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπογράψει μια «καλύτερη» συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα «θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

