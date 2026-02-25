Ισραήλ: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM αναστέλλει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ
«Δεν είναι εμπορικά ή επιχειρησιακά εφικτό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της
Η αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις μεταξύ Άμστερνταμ και Τελ Αβίβ από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Η KLM, ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France-KLM (AIRF.PA), ανέφερε ότι «δεν είναι εμπορικά ή επιχειρησιακά εφικτό» για την εταιρεία να πραγματοποιεί πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.
