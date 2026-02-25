Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κούβας σκότωσαν τέσσερα άτομα και τραυμάτισαν άλλα έξι που ταξίδευαν σε ένα ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα των ΗΠΑ. Τα άτομα που επέβαιναν στο ταχύπλοο άνοιξαν πυρ εναντίον της συνοριακής φρουράς της Κούβας.

Το σκάφος πλησίασε σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή της Βίλα Κλάρα το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας. Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας πλησίασαν για να ταυτοποιήσουν τους επιβάτες, οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν τον διοικητή της συνοριακής φρουράς.

Σκάφος του λιμενικού της Κούβας. ΑΡ

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας είναι έντονες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει ουσιαστικά ναυτικό αποκλεισμό στο νησί και έχει μειώσει δραματικά την πρόσβασή του σε καύσιμα.

«Αντιμέτωπη με τις τρέχουσες προκλήσεις, η Κούβα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προστατεύει τα χωρικά της ύδατα, με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κουβανικού κράτους», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Οι τραυματίες επιβάτες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

Διαβάστε επίσης