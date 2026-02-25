Ιζαμπέλ Ατζανί: Σε δίκη η Γαλλίδα ηθοποιός για φοροδιαφυγή

Σε πρώτο βαθμό κηρύχθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή

Newsbomb

Ιζαμπέλ Ατζανί: Σε δίκη η Γαλλίδα ηθοποιός για φοροδιαφυγή
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί αναμένεται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό αύριο από το Εφετείο του Παρισιού για μια υπόθεση φοροδιαφυγής, για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, όπως και στην καταβολή προστίμου ύψους 250.000 ευρώ.

Το δικαστήριο είχε εκτιμήσει, τον Δεκέμβριο του 2023, ότι τα γεγονότα κατέδειξαν τη «βούληση απόκρυψης στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση» και ότι «προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στη φορολογική ισότητα των πολιτών».

Η πρωταγωνίστρια, ηλικίας 70 ετών, τιμηθείσα με πέντε βραβεία Σεζάρ και γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως "L'été meurtrier" (1983), "Camille Claudel" (1988), "La Reine Margot" (1994) ή πρόσφατα "Mascarade" (2022), έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της το 1974 στην ταινία «Το Χαστούκι» του Κλοντ Πινοτό, σε ηλικία σχεδόν 20 ετών.

Η Ιζαμπέλ Ατζανί, που δεν παρέστη στην πρώτη δίκη, κρίθηκε ένοχη πως δόλια δήλωσε φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία το 2016 και το 2017, αποφεύγοντας την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους 236.000 ευρώ.

Ιζαμπέλ Ατζανί

Καταδικάστηκε επίσης επειδή έλαβε ένα ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το 2013, από τον Μαμαντού Ντιανά Ντιαέ, επιχειρηματία και φίλο της ηθοποιού, πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Σενεγαλέζο αθλητή και επίσης μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για το δικαστήριο, αυτό το ποσό, που δηλώθηκε ως δάνειο, ήταν μια «συγκεκαλυμένη δωρεά», γεγονός που επέτρεψε στην κατηγορούμενη, η οποία εκείνη την εποχή βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική θέση, να αποφύγει την καταβολή φόρου ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, η Ατζανί κρίθηκε ένοχη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διότι μετέφερε μέσω ενός «μη δηλωθέντος» λογαριασμού στις ΗΠΑ το ποσό των 119.000 ευρώ προς την Πορτογαλία, με το δικαστήριο να εκτιμά πως «οι υλικές και νομικές προϋποθέσεις αυτής της επιχείρησης θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο από την ανάγκη απόκρυψης της προέλευσης και του προορισμού αυτών των κεφαλαίων».

Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει πρωτόδικα πως η πελάτισσά τους διέπραξε ένα «σφάλμα» στη φορολογική δήλωσή της καθώς εμφανίστηκε με φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία, έχοντας εκείνη την εποχή λάβει «λανθασμένες συμβουλές».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2016, μετά την εμφάνιση του ονόματος της Ιζαμπέλ Ατζανί στα Panama Papers, ως κατόχου μιας επιχείρησης στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.): Έχασε τις ευκαιρίες του, τον τιμώρησε ο Γκος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιζαμπέλ Ατζανί: Σε δίκη η Γαλλίδα ηθοποιός για φοροδιαφυγή

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM αναστέλλει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αυτή είναι η ιρανική πρόταση στις ΗΠΑ για πυρηνική συμφωνία

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

20:57LIFESTYLE

Πέθανε ο ράπερ Oliver "Power" Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ανατροπή νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Έπεσε στο αντίθετο ρεύμα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ