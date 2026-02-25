Πτολεμαΐδα: 30χρονος αποπειράθηκε να φιλήσει ανήλικη

Χειροπέδες σε έναν 30χρονο που προσπάθησε να φιλήσει μία ανήλικη, πέρασαν την Τετάρτη (25/02) αστυνομικοί στην Πτολεμαΐδα.

Πιο συγκεκριμένα, η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε ότι στις 23 Φεβρουαρίου το βράδυ άγνωστος άνδρας πλησίασε την ανήλικη κόρη της και αποπειράθηκε να την φιλήσει, πράξη που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Μετά από έρευνα των αρχών εντοπίσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο 30χρονος, στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

