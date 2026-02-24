Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

Συνολικά τρία παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με χημικά εγκαύματα 

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι
Αρχείου - Eurokinissi
Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση παραμένει η 15χρονη που υπέστη στικτή κερατίτιδα στα Χανιά, έπειτα από επαφή με σπρέι αφρού κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε την απαγόρευση των συγκεκριμένων προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά τρία παιδιά, ηλικίας 10 έως 15 ετών, μεταφέρθηκαν την περασμένη Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», παρουσιάζοντας χημικά εγκαύματα στα μάτια. Οι οφθαλμίατροι του νοσηλευτικού ιδρύματος διέγνωσαν στικτή κερατίτιδα και χορήγησαν την απαραίτητη αγωγή, με την πορεία της υγείας τους να παρακολουθείται στενά μέσω επανελέγχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση της 15χρονης, η οποία συμμετείχε σε άρμα στο Κισσαμίτικο Καρναβάλι και υπέστη εγκαύματα και στα δύο μάτια. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, με έντονους πόνους. Σύμφωνα με την οικογένειά της, θα χρειαστεί να παραμείνει σε σκοτεινό περιβάλλον και να περιορίσει κάθε δραστηριότητα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κερατοειδών.

Όπως μετέδωσε το neakriti.gr, ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για χημικά εγκαύματα που συνδέονται με τη χρήση αφρού στις εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία και η κατάστασή τους παρουσιάζει βελτίωση. Παράλληλα, τόνισε ότι παρόμοια περιστατικά δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της 15χρονης εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή της για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και χρήση των προϊόντων αυτών, ζητώντας αυστηρότερη σήμανση και ελέγχους, υπογραμμίζοντας ότι η διασκέδαση δεν μπορεί να τίθεται υπεράνω της ασφάλειας των παιδιών.

Μετά το συμβάν, η Οργανωτική Επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε ότι από την επόμενη διοργάνωση θα απαγορευτεί η χρήση σπρέι αφρού, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωμένων ομάδων, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία επισκεπτών και συμμετεχόντων.

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

