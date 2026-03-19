Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός δεν αποτελεί λόγο «ανωτέρας βίας» – Αντιδρά ο ΔΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εξέφρασε σήμερα (19/03) τον έντονο προβληματισμό του για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς (αριθμ. 132/2026), η οποία φαίνεται να περιορίζει την έννοια της ανωτέρας βίας σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας και οικογενειακής ζωής των δικηγόρων.

Στην υπόθεση που απασχόλησε το Δικαστήριο, μία δικηγόρος είχε γεννήσει πρόωρα και το νεογνό της νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας.

Παρά την κλινήρη και επιβαρυμένη ψυχολογική και σωματική της κατάσταση, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η δικηγόρος θα έπρεπε να είχε προνοήσει εκ των προτέρων για την εκπροσώπηση των υποθέσεών της.

Ο ΔΣΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αγνοεί τις πραγματικές συνέπειες της λοχείας και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αντιμετώπιση της γυναίκας δικηγόρου, που ταυτόχρονα είναι μητέρα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η προστασία της μητρότητας, της υγείας και της οικογενειακής ζωής αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την απονομή της δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΣΑ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την τροποποίηση των Κωδίκων, ώστε η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία να θεωρούνται σοβαροί λόγοι που μπορούν να στοιχειοθετούν κατάσταση ανωτέρας βίας και να δικαιολογούν αναβολή υποθέσεων στο ακροατήριο για διάστημα τουλάχιστον 40 ημερών μετά τον τοκετό.

Τέλος, τονίζει σε ανακοίνωση ότι η εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ όλων των λειτουργών της.