Ιεράπετρα: 15χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικη σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα, το βράδυ της Κυριακής.

Η 15χρονη, σύμφωνα με το cretalive.gr, μεταφέρθηκε με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ενώ το αλκοόλ φέρεται πως της το έδωσε 18χρονος.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 18χρονο που φέρεται να πρόσφερε το αλκοόλ στο κορίτσι, καθώς επίσης και ο 47χρονος πατέρας του νεαρού για παραμέληση εποπτείας.

